Из-за урагана Москва потеряла два пункта в экологическом рейтинге Рубрики: Экология

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press Москва заняла седьмую строчку в "Экологическом рейтинге субъектов России", составленном общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль" по итогам весны этого года сообщил телеканал http://360tv.ru/news/uragan-smestil-moskvu-na-dva-punkta-v-ekologicheskom-rejtinge-115331/>"360".



При составлении рейтинга оценивалось состояние воздуха, воды, выбросов и ответственности власти. Экологическую ситуацию оценили в 85 субъектах страны. Лидером стала Тамбовская область. На втором месте – республика Алтай, на третьем – Алтайский край.



Санкт-Петербург по сравнению с зимними показателями поднялся на один пункт и занял восьмое место, а Москва потеряла две позиции и оказалась на седьмой строчке. По словам директора природоохранных программ "Зеленого патруля" Романа Пукалова, на место столицы в рейтинге повлияли выбросы сероводорода и ураган.



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