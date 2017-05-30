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Из-за урагана Москва потеряла два пункта в экологическом рейтинге
3 июня 2017 г. | Время публикации 15:44 | Последние изменения 16:09
Рубрики: Экология  
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Global Look Press
Москва заняла седьмую строчку в "Экологическом рейтинге субъектов России", составленном общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль" по итогам весны этого года сообщил телеканал http://360tv.ru/news/uragan-smestil-moskvu-na-dva-punkta-v-ekologicheskom-rejtinge-115331/>"360".

При составлении рейтинга оценивалось состояние воздуха, воды, выбросов и ответственности власти. Экологическую ситуацию оценили в 85 субъектах страны. Лидером стала Тамбовская область. На втором месте – республика Алтай, на третьем – Алтайский край.

Санкт-Петербург по сравнению с зимними показателями поднялся на один пункт и занял восьмое место, а Москва потеряла две позиции и оказалась на седьмой строчке. По словам директора природоохранных программ "Зеленого патруля" Романа Пукалова, на место столицы в рейтинге повлияли выбросы сероводорода и ураган.
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Суббота, 3 июня 2017 г. // Последняя новость 16:34
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