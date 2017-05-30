За счет программы реновации мэрия Москвы намерена высвободить места для парковки Рубрики: Недвижимость

Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"Мы этого достигнем за счет того, что дома будут сноситься, освобождается больше территории. Во-вторых, улично-дорожная сеть, которая будет подводиться к домам, она будет работать днем как улично-дорожная сеть, а ночью как место для отстоя транспорта, и мы прямо взяли конкретные кварталы, которые подпадают, посчитали, и получается, что к имеющимся сегодня у нас территорий под парковки будет в два раза больше", – уточнил он.



Также, Хуснуллин отметил, что там, где это возможно – будут построены многоуровневые паркинги. "За счет программы реновации решаем одну важную проблему - это формирование дополнительных парковочных мест в районах проживания жителей", – пояснил заммэра. По информации сайта московского паркинга (parking.mos.ru), на сегодняшний день в столице порядка 47 тыс. стоянок для автомобилей. Число парковочных мест в Москве увеличится в два раза благодаря освобождению территорий за счет сноса ветхих пятиэтажек и строительства подземных паркингов в ходе реализации программы реновации, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, за счет программы реновации у столичных властей появится возможность разрядить напряженную ситуацию с парковками, которых в столице не хватает."Мы этого достигнем за счет того, что дома будут сноситься, освобождается больше территории. Во-вторых, улично-дорожная сеть, которая будет подводиться к домам, она будет работать днем как улично-дорожная сеть, а ночью как место для отстоя транспорта, и мы прямо взяли конкретные кварталы, которые подпадают, посчитали, и получается, что к имеющимся сегодня у нас территорий под парковки будет в два раза больше", – уточнил он.Также, Хуснуллин отметил, что там, где это возможно – будут построены многоуровневые паркинги. "За счет программы реновации решаем одну важную проблему - это формирование дополнительных парковочных мест в районах проживания жителей", – пояснил заммэра. По информации сайта московского паркинга (parking.mos.ru), на сегодняшний день в столице порядка 47 тыс. стоянок для автомобилей.



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