Робот-Пушкин будет читать стихи посетителям парка "Сокольники"

3 марта 2017 г. Андроиды будут дарить цветы и читать стихи посетительницам ВДНХ 8 марта

8 марта роботы-андроиды "Робостанции" будут развлекать и поздравлять посетительниц. Робот Бакстер раздаст тысячу живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот Борис порадует комплиментами.