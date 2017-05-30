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Властям Москвы понадобилось больше рабочих, чтобы сдать в срок участок метро "Деловой центр" - "Петровский парк"
3 июня 2017 г. | Время публикации 13:54 | Последние изменения 15:08
Рубрики: Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Для завершения строительства первого участка второго кольца метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" к осени количество рабочих будет увеличено на тысячу человек, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Этот участок второго кольца, или третьего пересадочного контура метро, уже в высокой степени готовности. Сами станции готовы на 85-95%, сейчас ведется наладка оборудования и путевых систем", – сказал Хуснуллин.

По его словам, уже через месяц начнется приемка станции метро "Петровский парк", расположенной около реконструируемого стадиона "Динамо". "Для того чтобы к осени завершить все строительные работы и запустить первый участок на втором кольце, численность рабочих будет увеличена на одну тысячу человек", – сказал глава столичного стройкомплекса.

Он напомнил, что на первом участке третьего пересадочного контура расположено пять станций. "В то же время ведутся работы и на других участках второго кольца. Полностью запустить третий пересадочный контур планируется в 2020-21 годах", – добавил заммэра.
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Суббота, 3 июня 2017 г. // Последняя новость 16:34
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