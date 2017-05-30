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МЧС по ошибке предупредило жителей Подмосковья о 20-градусных морозах
3 июня 2017 г. | Время публикации 09:44 | Последние изменения 10:29
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Жители Подмосковья получили в пятницу, 2 июня, СМС с предупреждением о возможных заморозках 3−4 июня до минус 20 градусов вместо 2 градусов ниже нуля, сообщает https://www.ridus.ru/news/253932>"Ридус".

Причиной неверной информации стал технический сбой при передаче информации операторам сотовой связи от МЧС, отмечают в ведомстве. Вечером в пятницу к рассылке готовилось сообщение с уточнением этой информации, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе МЧС. Утром, 3 июня, на сайте министерства информации о двадцатиградусных морозах в Подмосковье уже не было.

Между тем за информационной составляющей работы МЧС общественность и СМИ стали следить после обрушившегося на Москву 29 мая шквалистого ветра, жертвами которого в столичном и подмосковном регионах стали 16 человек. Как стало известно 1 июня, оповещение об урагане в Москве, по неподтвержденным данным, не было разослано ведомством вовремя из-за пересменки дежурных офицеров, каждый из которых думал, что рассылку уже сделал коллега.
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Суббота, 3 июня 2017 г. // Последняя новость 10:02
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