Тело второго погибшего обнаружено на месте обрушения тоннеля на Калужском шоссе

2 марта 2017 г. Строящийся тоннель частично обрушился на Калужском шоссе, один человек погиб

В строящемся тоннеле на 23-м километре трассы обрушилась опалубка на площади 150 квадратных метров. Трое рабочих госпитализированы, под завалами могут быть еще люди. В районе обрушения образовалась крупная пробка.