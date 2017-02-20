Тело второго погибшего обнаружено на месте обрушения тоннеля на Калужском шоссе

Спасатели обнаружили тело второго погибшего рабочего на месте обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Об этом агентству "Москва"
сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.
Накануне в строящемся тоннеле на Калужском шоссе произошло обрушение конструкций
, в результате происшествия погиб как минимум один человек и трое пострадали. Мосгосстройнадзор создал техническую комиссию для выявления причин произошедшего: по предварительным данным, обрушившаяся опалубка не выдержала тяжести при заливке бетоном. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.