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Тело второго погибшего обнаружено на месте обрушения тоннеля на Калужском шоссе
3 марта 2017 г. | Время публикации 10:16
Рубрики: Общество  
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АГН Москва
Спасатели обнаружили тело второго погибшего рабочего на месте обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Об этом агентству "Москва" сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

Накануне в строящемся тоннеле на Калужском шоссе произошло обрушение конструкций, в результате происшествия погиб как минимум один человек и трое пострадали. Мосгосстройнадзор создал техническую комиссию для выявления причин произошедшего: по предварительным данным, обрушившаяся опалубка не выдержала тяжести при заливке бетоном. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
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