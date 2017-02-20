Грабитель открыл стрельбу в букмекерской конторе на Открытом шоссе

Неизвестный совершил нападение на букмекерскую контору в столичном районе Богородское. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе столичного управления МВД, директор букмекерской конторы заявил о стрельбе в его заведении на Открытом шоссе.
Сотрудники полиции установили, что в помещение конторы вошел неизвестный в маске. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, злоумышленник дважды выстрелил вверх и попытался забрать деньги, но скрылся, ничего не взяв.
Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведется розыск преступника.