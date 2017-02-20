Роспотребнадзор потребовал убрать прилавки с домашней кухней из магазинов "Седьмой континент" Рубрики: Общество

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Во время проверок сотрудники Роспотребнадзора нашли в магазинах "Седьмой континент" прилавки с домашней кухней, которую покупатель должен класть в одноразовую посуду и взвешивать. При этом на маркировочном ярлыке и лотках нет данных о дате и времени производства, условиях хранения, сроке годности, составе, пищевой и энергетической ценности продуктов. Все это "создает угрозу попадания инородных предметов в пищевую продукцию и ее загрязнение", грозя различными заболеваниями.



В отношении ОАО "Седьмой Континент" возбуждено административное производство по части 3 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Генеральному директору фирмы предписано устранить нарушения. Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное производство против сети магазинов "Седьмой континент" из-за нарушений фасовки продукции. Как сообщается на сайте ведомства , покупателям угрожают инфекционные и массовые неинфекционные заболевания.Во время проверок сотрудники Роспотребнадзора нашли в магазинах "Седьмой континент" прилавки с домашней кухней, которую покупатель должен класть в одноразовую посуду и взвешивать. При этом на маркировочном ярлыке и лотках нет данных о дате и времени производства, условиях хранения, сроке годности, составе, пищевой и энергетической ценности продуктов. Все это "создает угрозу попадания инородных предметов в пищевую продукцию и ее загрязнение", грозя различными заболеваниями.В отношении ОАО "Седьмой Континент" возбуждено административное производство по части 3 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Генеральному директору фирмы предписано устранить нарушения.



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