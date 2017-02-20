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Суд арестовал на два месяца главу управы Перово
3 марта 2017 г. | Время публикации 14:56 | Последние изменения 15:05
Рубрики: Криминал  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Преображенский районный суд арестовал главу района Перово Александра Довгопола. Как сообщили агентству "Москва" в суде, чиновник арестован до 13 апреля в связи с уголовным делом о мошенничестве. Сам Довгопол в суде заявил, что отрицает вину и был оклеветан.

Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников заявил ТАСС, что московская администрация была в курсе подготовки ареста, а в отношении работы главы управы были некоторые "вопросы". Происходящее Черников назвал обычным процессом "чистки кадров".

О задержании Довгопола стало известно 1 марта, однако подробности не сообщались. В префектуре округа заявили, что Довгопол с 1 марта находится в отпуске, обязанности главы управы исполняет его первый заместитель Владимир Акимов.
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