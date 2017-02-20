Суд арестовал на два месяца главу управы Перово Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников заявил ТАСС, что московская администрация была в курсе подготовки ареста, а в отношении работы главы управы были некоторые "вопросы". Происходящее Черников назвал обычным процессом "чистки кадров".



О Преображенский районный суд арестовал главу района Перово Александра Довгопола. Как сообщили агентству "Москва" в суде, чиновник арестован до 13 апреля в связи с уголовным делом о мошенничестве. Сам Довгопол в суде заявил, что отрицает вину и был оклеветан.Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников заявил ТАСС, что московская администрация была в курсе подготовки ареста, а в отношении работы главы управы были некоторые "вопросы". Происходящее Черников назвал обычным процессом "чистки кадров". задержании Довгопола стало известно 1 марта, однако подробности не сообщались. В префектуре округа заявили, что Довгопол с 1 марта находится в отпуске, обязанности главы управы исполняет его первый заместитель Владимир Акимов.



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