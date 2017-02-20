Сотрудников скорой помощи обучат английскому языку для работы с гостями Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Более 20 бригад скорой помощи будут задействованы во время проведения Кубка Конфедераций в столице. Как сообщается на портале
мэра и правительства Москвы, cотрудники скорой помощи пройдут интенсивное обучение английскому языку на курсах, которые продлятся два с половиной месяца.
В ходе проведения Кубка конфедераций более 20 бригад скорой помощи будут дежурить у стадиона "Спартак", на маршрутах для болельщиков от станции метро, а также у гостиниц, где разместятся сборные команды. Надписи на их одежде сделают двуязычными, на груди появится слово Ambulance (скорая помощь), а на спине - Moscow Ambulance (скорая помощь Москвы), а также номер телефона службы 103. К стандартной синей униформе врачей и фельдшеров добавят бейсболку.
Напомним, инструктаж для работы с туристами также пройдут контролёры и таксисты
, для которых разработают специальную памятку-разговорник, куда войдут наиболее употребляемые фразы на английском языке, а также возможные диалоги, касающиеся работы транспорта в Москве. К ЧМ-2018 в метро также планируют ввести единый стандарт аудиоинформирования пассажиров, продублировав на английском языке объявления в поездах, указатели и информационные сообщения о правилах поведения. Кроме того, у выходов со станций Кольцевой линии метро, недалеко от станций метро "Библиотека имени Ленина", "Охотный Ряд" и "Лубянка", а также на всех железнодорожных вокзалах и аэропортах появятся мобильные инфостойки
для помощи туристам.