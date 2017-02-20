Сотрудников скорой помощи обучат английскому языку для работы с гостями Кубка конфедераций и ЧМ-2018

31 января 2017 г. Контролеры и таксисты будут общаться с гостями Кубка конфедерации на английском языке

Для общения контролёров и таксистов с иностранными туристами разработают памятку-разговорник, куда войдут фразы и диалоги, касающиеся работы транспорта на английском языке. Контролёры пройдут инструктаж по работе с туристами.