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В парке 850-летия Москвы нашли искусанное собаками тело мужчины
3 марта 2017 г. | Время публикации 13:05 | Последние изменения 13:06
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В четверг, 2 марта, на территории парка 850-летия Москвы на улице Поречная было обнаружено замерзшее тело неизвестного мужчины со следами укусов животных. По словам источника агентства "Москва" в правоохранительных органах, труп обнаружили местные жители, после чего обратились в полицию.

Старший помощник руководителя городского управления СК России Юлия Иванова отметила, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка, сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза. Она также уточнила, что мужчине на вид 45-50 лет.
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