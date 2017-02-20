В парке 850-летия Москвы нашли искусанное собаками тело мужчины Рубрики: Происшествия

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Старший помощник руководителя городского управления СК России Юлия Иванова отметила, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка, сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза. Она также уточнила, что мужчине на вид 45-50 лет. В четверг, 2 марта, на территории парка 850-летия Москвы на улице Поречная было обнаружено замерзшее тело неизвестного мужчины со следами укусов животных. По словам источника агентства "Москва" в правоохранительных органах, труп обнаружили местные жители, после чего обратились в полицию.Старший помощник руководителя городского управления СК России Юлия Иванова отметила, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка, сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза. Она также уточнила, что мужчине на вид 45-50 лет.



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