Мужчина угрожал взорвать гранату и взять заложников в отделе микрозаймов Рубрики: Происшествия

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В 17:30 по всему зданию была объявлена эвакуация. После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что угрозы мужчины оказались ложными. Виновник инцидента требовал встречи с директором. "Предметов, представляющих опасность для окружающих, при нем не было", – сказали в пресс-службе полиции. Пострадавших нет. По одной из версий, захватчиком оказался клиент компании микрозаймов, у которого возник конфликт с директором, сообщает Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в отделе микрокредитов, задержали в бизнес-центре на Бакунинской улице, 69/1. По словам очевидцев, в руке у него был некий предмет, напоминающий гранату. Мужчина вызвал панику, заявив, что берет всех в заложники, передает ТАСС.В 17:30 по всему зданию была объявлена эвакуация. После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что угрозы мужчины оказались ложными. Виновник инцидента требовал встречи с директором. "Предметов, представляющих опасность для окружающих, при нем не было", – сказали в пресс-службе полиции. Пострадавших нет. По одной из версий, захватчиком оказался клиент компании микрозаймов, у которого возник конфликт с директором, сообщает Life



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