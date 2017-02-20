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Мужчина угрожал взорвать гранату и взять заложников в отделе микрозаймов
3 марта 2017 г. | Время публикации 18:40 | Последние изменения 18:57
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в отделе микрокредитов, задержали в бизнес-центре на Бакунинской улице, 69/1. По словам очевидцев, в руке у него был некий предмет, напоминающий гранату. Мужчина вызвал панику, заявив, что берет всех в заложники, передает ТАСС.

В 17:30 по всему зданию была объявлена эвакуация. После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что угрозы мужчины оказались ложными. Виновник инцидента требовал встречи с директором. "Предметов, представляющих опасность для окружающих, при нем не было", – сказали в пресс-службе полиции. Пострадавших нет. По одной из версий, захватчиком оказался клиент компании микрозаймов, у которого возник конфликт с директором, сообщает Life.
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Пятница, 3 марта 2017 г. // Последняя новость 18:40
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