Жители трех районов Москвы выйдут на пикеты против ТПУ "Измайловская" и трассы через зеленые зоны

Жители районов Измайлово, Северное Измайлово и Восточное Измайлово 5 марта выйдут на 15 групповых пикетов против строительства транспортно-пересадочного узла
у станции "Измайловская". К ТПУ планируется проложить магистраль от Балашихи. Трасса пройдет в пяти метрах от жилых домов, по территории зеленой зоны отдыха и частично через Измайловский лесопарк. "Фактически дорога и ТПУ будут решать проблему транспортной доступности столицы для жителей Подмосковья за счет ухудшения качества жизни москвичей", – говорится в письме, поступившем в редакцию NEWSmsk.com
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О планах строительства шестиполосной дороги из Балашихи в Москву стало известно в 2009 году. До 2013 года чиновники отрицали этот факт, говорится на сайте
"Нет!" ТПУ в Измайлово". В 2013 году мэр Москвы Сергей Собянин публично пообещал не строить магистраль в Измайловском лесопарке. Проект был заморожен, но в мае прошлого года появилась информация о подготовке публичных слушаний по проекту ТПУ и магистрали. Транспортно-пересадочный узел планируется открыть в 2018 году.
На деле это не столько ТПУ, сколько вокзал с гостиницами, магазинами и общепитом, говорят активисты, ссылаясь на документы. Площадь коммерческих объектов почти в пять раз выше площади, отводимой под транспортную инфраструктуру. Возле станции метро "Измайловская" планируется обустройство крупной перехватывающей парковки для автомобилистов из Подмосковья.
По мнению местных жителей, это неминуемо приведет к росту пассажиропотока на станции метро "Измаловская", хотя уже сейчас нагрузку создают пассажиры автовокзала, прибывающие с "Щелковской". При строительстве также будет снесен последний на три района рынок. Групповые пикеты против ТПУ и магистрали состоятся 5 марта практически на каждом перекрестке измайловских районов.