Жители трех районов Москвы выйдут на пикеты против ТПУ "Измайловская" и трассы через зеленые зоны

22 августа 2014 г. Жители Измайлово протестуют против строительства в районе гигантских ТПУ

ТПУ планируется строить у станций метро "Измайловская", "Первомайская", "Партизанская" и "Щелковская". В зону застройки попадут пешеходная зона, ярмарка, спортплощадка МГТУ и гаражи. Жители района готовят митинг.