Коммунальщики объяснили, почему в Москве дороги "как после бомбежки" Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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По словам собеседника издания, главные факторы, влияющие на сохранность дорог, - это особенности климата в столице, интенсивность движения, а также количество подземных коммуникаций. Чигликов отметил, что наиболее вредное воздействие на дорожное полотно оказывают температурные "переходы через ноль": в Москве их за зиму происходит около 65, и длятся они иногда четыре-пять дней подряд.



Представитель "Автомобильных дорог" добавил, что в столице под дорогами также проходит огромное количество коммуникаций, которые также влияют на целостность конструкций дорог. "Обратите также внимание, что, в отличие от многих зарубежных городов, в Москве снег убирается до летнего состояния асфальта, чтобы сохранить скоростной режим. Для этого приходится использовать реагенты, они также влияют на степень износа полотна. Речь идет о совокупности факторов, из-за которых дорожное покрытие в Москве разрушается быстрее", - подчеркнул Чигликов.



Он также отметил, что иногда дорожным службам приходится укладывать асфальт даже в снежную погоду. Это делается для того, чтобы не оставлять улицу с открытым нижнем слоем, поскольку он бы быстро разрушился. "Весной, когда будет сухо, в таких местах покрытие, конечно, будет уложено заново силами подрядчиков за их счет, в соответствии с технологией", - пояснил собеседник. Разрушение дорожного полотна, которое московские водители наблюдают каждую весну, - обычная ситуация, в которой не замешан человеческий фактор. С таким утверждением в беседе с "Коммерсантом" выступил Раис Чигликов, первый замглавы ГБУ "Автомобильные дороги" (отвечает на содержание вылетных и кольцевых магистралей столицы).По словам собеседника издания, главные факторы, влияющие на сохранность дорог, - это особенности климата в столице, интенсивность движения, а также количество подземных коммуникаций. Чигликов отметил, что наиболее вредное воздействие на дорожное полотно оказывают температурные "переходы через ноль": в Москве их за зиму происходит около 65, и длятся они иногда четыре-пять дней подряд.Представитель "Автомобильных дорог" добавил, что в столице под дорогами также проходит огромное количество коммуникаций, которые также влияют на целостность конструкций дорог. "Обратите также внимание, что, в отличие от многих зарубежных городов, в Москве снег убирается до летнего состояния асфальта, чтобы сохранить скоростной режим. Для этого приходится использовать реагенты, они также влияют на степень износа полотна. Речь идет о совокупности факторов, из-за которых дорожное покрытие в Москве разрушается быстрее", - подчеркнул Чигликов.Он также отметил, что иногда дорожным службам приходится укладывать асфальт даже в снежную погоду. Это делается для того, чтобы не оставлять улицу с открытым нижнем слоем, поскольку он бы быстро разрушился. "Весной, когда будет сухо, в таких местах покрытие, конечно, будет уложено заново силами подрядчиков за их счет, в соответствии с технологией", - пояснил собеседник.



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