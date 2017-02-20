У робота Метроши из московской подземки появился язвительный аккаунт в Twitter

1 марта московское метро приняло на "постоянную работу" андроида по имени Метроша. Голубоглазый робот с сенсорным экраном будет регулярно поздравлять пассажиров подземки и МЦК и поднимать им настроение в праздники, говорится на сайте мэрии
. В тот же день у Метроши появился набирающий популярность злобный аккаунт в Twitter
, заметил портал Medialeaks
.
"Робот обладает чувством юмора, он сможет обмениваться шутками с пассажирами. Андроид способен запоминать имена тех, с кем познакомился, и распознавать лица. Робот также может подмигивать, показывать глазами сердечки, делать снимки и печатать фотографии", – рассказали в пресс-центре МЦК. Кто ведет Twitter Метроши, неизвестно, но это явно не официальные лица. Робот демонстрирует "темную сторону": оставляет твиты на злобу дня и язвит пользователям, которые смеются над его видом и названием.
Андроида впервые показали на Урбанистическом форуме в прошлом году. В декабре Метроша вместе с Дедом Морозом поздравлял пассажиров на станции "Лужники" Московского центрального кольца. "Робот также положительно зарекомендовал себя на выставках, в которых участвовал транспортный комплекс. Теперь мы решили взять его на постоянную работу", – сообщили в пресс-центре МЦК.
Пока андроид находится в центральном офисе московского метро на станции "Проспект Мира". В какой именно праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решено. Отметим, что как виртуальный персонаж Метроша появился в подземке еще в 2010 году
. Он обитал на медиаэкранах в виде человечка в форме сотрудника метро и рассказывал пассажирам о правилах поведения. Сообщалось, что в будущем он станет символом метрополитена.