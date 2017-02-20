Труп женщины с множественными ножевыми ранениями нашли в лифте на северо-западе столицы

В столичном районе Митино в лифте жилого дома обнаружено тело женщины, сообщил агентству "Москва"
источник в правоохранительных органах. Труп женщины 1970 года рождения с колото-резаными ранами тела был обнаружен в грузовом лифте дома на улице Митинская.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей. По предварительным данным, которые приводит РЕН ТВ
, в совершении преступления подозревается 55-летний мужчина, у которого был конфликт с проживавшей в мотеле жертвой.