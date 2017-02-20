Новые светофоры установят по 25 адресам в столице Рубрики: Городская инфраструктура

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"При проектировании светофорных объектов предусмотрен ряд работ: расширение тротуаров, установка тактильных плит. Например, тротуары обустраивают там, где будут организованы новые пешеходные переходы со светофорами. Теперь они появятся вместе с асфальтированными подходами к ним", – пояснили в пресс-службе ЦОДД. Еще на 10 улицах светофоры планируется реконструировать.



Проектирование новых светофоров пройдет по 35 адресам, в том числе на проспекте Буденного, Бутырском Валу, Варшавском и Рублевском шоссе, Ломоносовском проспекте, Люблинской, Южнобутовской и Нижегородской улицах. Проектные работы выполнят в нынешнем году, реализация намечена на 2018 год. Новые светофоры спроектируют по 25 адресам почти во всех округах столицы. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Новые светодиодные светофоры будут оборудованы табло обратного отсчета, звуковым сигналом, а также кнопкой вызова для пешеходов. Кроме того, на каждом светофоре будет установлена видеокамера и детектор транспорта, который отслеживает скорость движения автомобилей и их количество."При проектировании светофорных объектов предусмотрен ряд работ: расширение тротуаров, установка тактильных плит. Например, тротуары обустраивают там, где будут организованы новые пешеходные переходы со светофорами. Теперь они появятся вместе с асфальтированными подходами к ним", – пояснили в пресс-службе ЦОДД. Еще на 10 улицах светофоры планируется реконструировать.Проектирование новых светофоров пройдет по 35 адресам, в том числе на проспекте Буденного, Бутырском Валу, Варшавском и Рублевском шоссе, Ломоносовском проспекте, Люблинской, Южнобутовской и Нижегородской улицах. Проектные работы выполнят в нынешнем году, реализация намечена на 2018 год.



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