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Новые светофоры установят по 25 адресам в столице
3 марта 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Новые светофоры спроектируют по 25 адресам почти во всех округах столицы. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Новые светодиодные светофоры будут оборудованы табло обратного отсчета, звуковым сигналом, а также кнопкой вызова для пешеходов. Кроме того, на каждом светофоре будет установлена видеокамера и детектор транспорта, который отслеживает скорость движения автомобилей и их количество.

"При проектировании светофорных объектов предусмотрен ряд работ: расширение тротуаров, установка тактильных плит. Например, тротуары обустраивают там, где будут организованы новые пешеходные переходы со светофорами. Теперь они появятся вместе с асфальтированными подходами к ним", – пояснили в пресс-службе ЦОДД. Еще на 10 улицах светофоры планируется реконструировать.

Проектирование новых светофоров пройдет по 35 адресам, в том числе на проспекте Буденного, Бутырском Валу, Варшавском и Рублевском шоссе, Ломоносовском проспекте, Люблинской, Южнобутовской и Нижегородской улицах. Проектные работы выполнят в нынешнем году, реализация намечена на 2018 год.
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