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Андроиды будут дарить цветы и читать стихи посетительницам ВДНХ 8 марта
3 марта 2017 г. | Время публикации 15:45 | Последние изменения 16:33
Рубрики: Праздники  
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Робот Бакстер | Робостанция
Роботы-андроиды "Робостанции" ВДНХ будут развлекать и поздравлять посетительниц 8 марта. Промышленный робот Бакстер раздаст тысячу живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колесах по имени Борис будет говорить комплименты, сообщает сайт столичной мэрии.

Борис – самый "умный" из троицы – может распознавать лица и запоминать тех, с кем успел пообщаться. Робот знает много слов и способен импровизировать, поэтому раздавать одинаковые комплименты и поздравления не будет. Андроид Теспиан – самый "человечный": у него есть голова, руки и ноги. Он будет декламировать стихи, а в качестве комплимента сможет сказать, например: "Такую красотку я вижу в первый раз!". А робот-шарманщик Деревяка будет гадать по руке и предсказывать добрые события. Ранее обитатели "Робостанции" поздравляли посетителей ВДНХ с Днем святого Валентина и Масленицей.
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