Андроиды будут дарить цветы и читать стихи посетительницам ВДНХ 8 марта

22 февраля 2017 г. Робот-блинопек появился на ВДНХ

На ВДНХ привезли первого робота-блинопека, который будет готовить блинчики, смешивать коктейли и подавать мороженое в стаканчиках. Познакомиться с "поваром" посетители могут на "Робостанции" в павильоне номер 2.