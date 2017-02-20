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На станции метро "Пушкинская" из 220-вольтовой розетки хлынул "водопад"
3 марта 2017 г. | Время публикации 17:43 | Последние изменения 18:09
Рубрики: Метрополитен  
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В переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" московского метрополитена произошла сильная течь, из-за которой весь пол оказался под водой. На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, как поток бьет прямо через электрическую розетку, расположенную внизу стены. В подземке уверяют, что, несмотря на кажущуюся опасность инцидента, здоровью пассажиров ничто не угрожало.

Источник ТАСС в пресс-службе метро объяснил, что течь была вызвана движением грунтовых вод. Он подчеркнул, что розетка, из которой бил фонтан воды, была временно обесточена. На работу подземки произошедшее никак не повлияло: обе станции работали и работают в штатном режиме. Телеканал Life передает, что розетка используется для подключения уборочной техники.

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