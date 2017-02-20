На станции метро "Пушкинская" из 220-вольтовой розетки хлынул "водопад" Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Источник ТАСС в пресс-службе метро объяснил, что течь была вызвана движением грунтовых вод. Он подчеркнул, что розетка, из которой бил фонтан воды, была временно обесточена. На работу подземки произошедшее никак не повлияло: обе станции работали и работают в штатном режиме. Телеканал



В переходе между станциями "Пушкинская" и "Чеховская" московского метрополитена произошла сильная течь, из-за которой весь пол оказался под водой. На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, видно, как поток бьет прямо через электрическую розетку, расположенную внизу стены. В подземке уверяют, что, несмотря на кажущуюся опасность инцидента, здоровью пассажиров ничто не угрожало.Источник ТАСС в пресс-службе метро объяснил, что течь была вызвана движением грунтовых вод. Он подчеркнул, что розетка, из которой бил фонтан воды, была временно обесточена. На работу подземки произошедшее никак не повлияло: обе станции работали и работают в штатном режиме. Телеканал Life передает, что розетка используется для подключения уборочной техники.



Предыдущая статья | Следующая статья

