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В подавляющем большинстве московских автошкол можно купить медсправки, не проходя обследование
3 марта 2017 г. | Время публикации 19:21 | Последние изменения 6 марта 2017 г. 18:18
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
90 процентов московских автошкол покупают медицинские справки для учащихся, заявил на пресс-конференции в "Национальной службе новостей" председатель Союза автошкол столицы Александр Ачкасов. "Если раньше приезжали на медосмотры люди, переодетые в халаты, смотрели зубы, сейчас они все отправляют по интернету, приносит курьер эти справки. Это катастрофа", - заявил Ачкасов.

Собеседник агентства отметил, что даже с некоторыми отклонениями можно пройти специальное обучение вождению, но медицинская справка должна быть обязательна. По его словам, он лично стал свидетелем припадка эпилепсии у человека, который имеет водительские права.

Ранее Союз автошкол Москвы предложил ряд ограничительных мер для водителей. В столице, в частности, могут быть внедрены временные двухгодичные права для новичков за рулем, ограничения для перевозок пассажиров, а также проезда в темное время суток. Впрочем, тех лиц, у которых права уже есть, инициатива не коснется.
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