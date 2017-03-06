В подавляющем большинстве московских автошкол можно купить медсправки, не проходя обследование Рубрики: Автотранспорт

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Собеседник агентства отметил, что даже с некоторыми отклонениями можно пройти специальное обучение вождению, но медицинская справка должна быть обязательна. По его словам, он лично стал свидетелем припадка эпилепсии у человека, который имеет водительские права.



Ранее Союз автошкол Москвы предложил ряд ограничительных мер для водителей. В столице, в частности, могут быть внедрены временные двухгодичные права для новичков за рулем, ограничения для перевозок пассажиров, а также проезда в темное время суток. Впрочем, тех лиц, у которых права уже есть, инициатива не коснется. 90 процентов московских автошкол покупают медицинские справки для учащихся, заявил на пресс-конференции в "Национальной службе новостей" председатель Союза автошкол столицы Александр Ачкасов. "Если раньше приезжали на медосмотры люди, переодетые в халаты, смотрели зубы, сейчас они все отправляют по интернету, приносит курьер эти справки. Это катастрофа", - заявил Ачкасов.Собеседник агентства отметил, что даже с некоторыми отклонениями можно пройти специальное обучение вождению, но медицинская справка должна быть обязательна. По его словам, он лично стал свидетелем припадка эпилепсии у человека, который имеет водительские права.Ранее Союз автошкол Москвы предложил ряд ограничительных мер для водителей. В столице, в частности, могут быть внедрены временные двухгодичные права для новичков за рулем, ограничения для перевозок пассажиров, а также проезда в темное время суток. Впрочем, тех лиц, у которых права уже есть, инициатива не коснется.



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