Будущие управленцы Москвы скручивают номера на парковке возле своего вуза Общество Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Тарас Литвиненко



В инстаграме студенты хвастаются своими автомобилями, выкладывают фото с оружием и деньгами, рекламируют поддельные номера и защиту от дорожных камер. У одного из учащихся, владельца BMW, весь аккаунт посвящен нарушению правил дорожного движения. При этом номера его автомобиля совпадают с номерами одного из внедорожников Gelandewagen, на которых выпускники Академии ФСБ летом прошлого года устроили скандальный заезд по Москве.



"В общем, хорошее будущее у Москвы – воры и шпана. Хотя сами они себя называют "Конченные Психи", – подытоживает Варламов. Блогер обратился к столичному градоначальнику с иронической просьбой выделить студентам мэрскую стипендию, чтобы они начали оплачивать парковку. Работу МГУУ курирует управление государственной службы и кадров правительства Москвы. Как говорится на сайте вуза, 80% выпускников работают в органах исполнительной власти столицы.



Студентов Московского городского университета управления Правительства Москвы уличили в нарушении правил парковки. На иномарках около здания вуза в Даевом переулке, где стоят знаки платной парковки, скручены номера. "Как я узнал, что это машины студентов? Так вышло, что они почти все подписаны... Будущие чиновники не стесняются указывать свои ники в соцсетях...", – пишет блогер Илья Варламов В инстаграме студенты хвастаются своими автомобилями, выкладывают фото с оружием и деньгами, рекламируют поддельные номера и защиту от дорожных камер. У одного из учащихся, владельца BMW, весь аккаунт посвящен нарушению правил дорожного движения. При этом номера его автомобиля совпадают с номерами одного из внедорожников Gelandewagen, на которых выпускники Академии ФСБ летом прошлого года устроили скандальный заезд по Москве."В общем, хорошее будущее у Москвы – воры и шпана. Хотя сами они себя называют "Конченные Психи", – подытоживает Варламов. Блогер обратился к столичному градоначальнику с иронической просьбой выделить студентам мэрскую стипендию, чтобы они начали оплачивать парковку. Работу МГУУ курирует управление государственной службы и кадров правительства Москвы. Как говорится на сайте вуза, 80% выпускников работают в органах исполнительной власти столицы.



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