Собянин пообещал москвичам последний год неудобств из-за благоустройства Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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"Могу успокоить, что этот год - последний год таких масштабных работ, связанных с серьезными ограничениями. Можно было бы раскинуть еще на несколько лет, но нужно уже заканчивать. Я приносил и приношу извинения - без этого не обойтись", - заявил градоначальник в эфире телеканала "Москва 24" (цитата по



Он добавил, что в прошлом году, например, была благоустроена треть Садового кольца, а в этом году закончатся работы на оставшихся двух третях. Кроме того, в этом году также будут завершены работы по благоустройству на Бульварном кольце, на Тверской улице и площади Тверской заставы, а также на Кремлевском кольце.



Собянин напомнил, что идея благоустройства Кремлевского кольца (Новая, Старая, Славянская площади, Лубянский и Китайгородский проезды и территории вокруг Политехнического музея) заключается в создании комфортного пространства для пешеходов, пассажиров общественного транспорта и для водителей. Там планируется реорганизовать уличное пространство, расширив тротуары и сузив проезжую часть, а также провести дополнительное озеленение.



Наиболее масштабные работы по благоустройству будут проведены на Новой площади. ранее движение машин здесь осуществлялось по девяти полосам, регулярно возникали пробки, а площадь была плохо приспособлена для движения пешеходов и общественного транспорта. После ремонта будут расширены тротуары, для отвода дождевых вод на тротуарах разместят "ливневки", а ширина проезжей части будет сужена вдвое - с 45 до 23 метров. Количество полос для движения автотранспорта сократится с 9 до 5, а для общественного транспорта появятся две специальные полосы. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что 2017-й будет последним годом, когда в центре города проводятся столь масштабные работы по благоустройству улиц. Проходящий сейчас ремонт провоцирует множество ограничений дорожного движения, что доставляет немало головной боли столичным автомобилистам, особенно в часы пик."Могу успокоить, что этот год - последний год таких масштабных работ, связанных с серьезными ограничениями. Можно было бы раскинуть еще на несколько лет, но нужно уже заканчивать. Я приносил и приношу извинения - без этого не обойтись", - заявил градоначальник в эфире телеканала "Москва 24" (цитата по "Интерфаксу" ).Он добавил, что в прошлом году, например, была благоустроена треть Садового кольца, а в этом году закончатся работы на оставшихся двух третях. Кроме того, в этом году также будут завершены работы по благоустройству на Бульварном кольце, на Тверской улице и площади Тверской заставы, а также на Кремлевском кольце.Собянин напомнил, что идея благоустройства Кремлевского кольца (Новая, Старая, Славянская площади, Лубянский и Китайгородский проезды и территории вокруг Политехнического музея) заключается в создании комфортного пространства для пешеходов, пассажиров общественного транспорта и для водителей. Там планируется реорганизовать уличное пространство, расширив тротуары и сузив проезжую часть, а также провести дополнительное озеленение.Наиболее масштабные работы по благоустройству будут проведены на Новой площади. ранее движение машин здесь осуществлялось по девяти полосам, регулярно возникали пробки, а площадь была плохо приспособлена для движения пешеходов и общественного транспорта. После ремонта будут расширены тротуары, для отвода дождевых вод на тротуарах разместят "ливневки", а ширина проезжей части будет сужена вдвое - с 45 до 23 метров. Количество полос для движения автотранспорта сократится с 9 до 5, а для общественного транспорта появятся две специальные полосы.



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