Ко Дню Победы в парках и кинотеатрах покажут фильмы о войне, а в метро будут читать стихи Рубрики: Праздники

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В 12 кинотеатрах пройдут показы фильмов памяти Григория Чухрая, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Николая Гринько, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Бондарчука и многих других актеров и режиссеров, прошедших войну. Так, например, памяти режиссера Сергея Бондарчука посвятят показ фильма "Судьба человека": его будут транслировать 9 мая в кинотеатрах "Полет" и "Сатурн".



А в понедельник, 8 мая, в кинотеатрах "Космос" и "Сатурн" покажут фильм "Двадцать дней без войны" с участием Юрия Никулина и Николая Гринько. В память о режиссере Григории Чухрае, который во время войны служил в воздушно-десантных частях, покажут "Балладу о солдате": 8 мая этот фильм будет демонстрироваться в кинотеатре "Искра". А 9 мая в том же кинотеатре "Искра" и кинотеатре "Молодежный" можно будет увидеть фильм "Белорусский вокзал"с участием известного актера Анатолия Папанова. Один из сеансов в кинотеатре "Космос" 9 мая посвятят актеру Михаилу Пуговкину — здесь покажут фильм "Беспокойное хозяйство".



Кроме того, 8 и 9 мая бесплатные кинопоказы фильмов о войне организуют в девяти столичных парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Показы, в частности, пройдут в Парке Горького, Измайловском, Таганском парках. Зрители увидят фильмы "А зори здесь тихие", "Великий перелом", "Проверка на дорогах" и "Вдовы". Кроме того, в парках можно будет посмотреть фильмы "Двадцать дней без войны" и "Дом, в котором я живу".



День Победы отметят и в столичном метро: пассажирам будут дарить памятные открытки, а на некоторых станциях военные песни сыграют участники проекта "Музыка в метро". С 7 по 9 мая пассажиры метро услышат композиции "День Победы", "Смуглянка", "Катюша", "Темная ночь", "Журавли", "Рио-Рита", "Эх, дороги", а также стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Юлии Друниной Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого, Давида Самойлова.



На стойках "Живое общение" пассажирам будут дарить памятные открытки, а в кассах метрополитена в этот день можно будет приобрести тематический проездной билет "Единый" с дизайном, посвященным Дню Победы. Кроме того, на многих станциях подземки будет организовано дежурство дополнительных инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут ветеранам комфортно и безопасно передвигаться в метро.



Ко Дню Победы сеть городских кинотеатров "Москино" и Департамент культуры города Москвы подготовили праздничную программу "Памяти киногероев". 37 бесплатных сеансов пройдет в 12 кинотеатрах с 6 по 9 мая. Зрители смогут посмотреть более 20 фильмов, посвященных памяти отечественных актеров, режиссеров и сценаристов, которые были участниками и современниками Великой Отечественной войны. Кроме того, программа "Москино" пройдет 8 и 9 мая в девяти городских парках. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.В 12 кинотеатрах пройдут показы фильмов памяти Григория Чухрая, Анатолия Папанова, Юрия Никулина, Николая Гринько, Иннокентия Смоктуновского, Сергея Бондарчука и многих других актеров и режиссеров, прошедших войну. Так, например, памяти режиссера Сергея Бондарчука посвятят показ фильма "Судьба человека": его будут транслировать 9 мая в кинотеатрах "Полет" и "Сатурн".А в понедельник, 8 мая, в кинотеатрах "Космос" и "Сатурн" покажут фильм "Двадцать дней без войны" с участием Юрия Никулина и Николая Гринько. В память о режиссере Григории Чухрае, который во время войны служил в воздушно-десантных частях, покажут "Балладу о солдате": 8 мая этот фильм будет демонстрироваться в кинотеатре "Искра". А 9 мая в том же кинотеатре "Искра" и кинотеатре "Молодежный" можно будет увидеть фильм "Белорусский вокзал"с участием известного актера Анатолия Папанова. Один из сеансов в кинотеатре "Космос" 9 мая посвятят актеру Михаилу Пуговкину — здесь покажут фильм "Беспокойное хозяйство".Кроме того, 8 и 9 мая бесплатные кинопоказы фильмов о войне организуют в девяти столичных парках, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Показы, в частности, пройдут в Парке Горького, Измайловском, Таганском парках. Зрители увидят фильмы "А зори здесь тихие", "Великий перелом", "Проверка на дорогах" и "Вдовы". Кроме того, в парках можно будет посмотреть фильмы "Двадцать дней без войны" и "Дом, в котором я живу".День Победы отметят и в столичном метро: пассажирам будут дарить памятные открытки, а на некоторых станциях военные песни сыграют участники проекта "Музыка в метро". С 7 по 9 мая пассажиры метро услышат композиции "День Победы", "Смуглянка", "Катюша", "Темная ночь", "Журавли", "Рио-Рита", "Эх, дороги", а также стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Юлии Друниной Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого, Давида Самойлова.На стойках "Живое общение" пассажирам будут дарить памятные открытки, а в кассах метрополитена в этот день можно будет приобрести тематический проездной билет "Единый" с дизайном, посвященным Дню Победы. Кроме того, на многих станциях подземки будет организовано дежурство дополнительных инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут ветеранам комфортно и безопасно передвигаться в метро.



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