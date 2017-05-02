В Подмосковье начался сезон лесных пожаров, введен желтый уровень опасности погоды Рубрики: Погода

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В Подмосковье с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Он устанавливает запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд населения в леса. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах при особом противопожарном режиме влечет штраф: для граждан – 4-5 тысячи рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей,



В первые майские праздники на ранней стадии было потушено десять небольших лесных пожаров, сообщили



Из-за несоблюдения правил пожарной безопасности и жаркой погоды высокая вероятность природных пожаров существует в зоне торфяных месторождений в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Сергиево-Посадском районах. В среду природный пожар площадью 0,02 гектара возник в Шатурском районе на землях Госземзапаса.



В Москве любителей шашлыков оштрафовали на 400 тысяч рублей за три дня



В столице за три праздничных выходных – с 29 апреля по 1 мая – выписано более 400 тысяч рублей штрафов за незаконное разведение открытого огня и приготовление шашлыков на природных территориях. Об этом



В Москве организовано более 250 специальных пикниковых зон, оборудованных противопожарным инвентарем. Перечень опубликован на



Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области 3 и 4 мая в связи с вероятностью возникновения природных пожаров. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра . Желтый уровень означает, что погода потенциально опасна. Ранее ТАСС со ссылкой на тот же сайт сообщал, что в Московской области объявлен оранжевый уровень опасности.В Подмосковье с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Он устанавливает запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, порубочных остатков, а также на выезд населения в леса. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах при особом противопожарном режиме влечет штраф: для граждан – 4-5 тысячи рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, напоминает комитет лесного хозяйства Московской области.В первые майские праздники на ранней стадии было потушено десять небольших лесных пожаров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова. Как сообщается на сайте подмосковного управления МЧС, третий класс пожарной опасности из пяти по состоянию на 3 мая преобладает на территории городского округа Шаховская, в муниципальных районах Лотошинский, Волоколамский, Можайский, Рузский, Клинский, Солнечногорский, Талдомский, Дмитровский, Наро-Фоминский, Истринский.Из-за несоблюдения правил пожарной безопасности и жаркой погоды высокая вероятность природных пожаров существует в зоне торфяных месторождений в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Сергиево-Посадском районах. В среду природный пожар площадью 0,02 гектара возник в Шатурском районе на землях Госземзапаса.В столице за три праздничных выходных – с 29 апреля по 1 мая – выписано более 400 тысяч рублей штрафов за незаконное разведение открытого огня и приготовление шашлыков на природных территориях. Об этом агентству "Москва" сообщили в городском департаменте природопользования и охраны окружающей среды.В Москве организовано более 250 специальных пикниковых зон, оборудованных противопожарным инвентарем. Перечень опубликован на портале открытых данных . Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях наказывается штрафом от 3 до 4 тысяч рублей с конфискацией инвентаря и продуктов. С 10 мая по 1 октября ежедневный облет территорий на предмет пожаров будут вести вертолеты Московского авиационного центра. За зелеными зонами также следят пожарные беспилотники с камерами и тепловизором, у берегов водоемов дежурят пожарные катера.



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