Газон в Измайлово по ошибке "благоустроили" доисторическими почвами с окаменелостями Рубрики: Коммунальное хозяйство

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По сведениям фонда, доисторические глины завезли на Щербаковскую улицу возле дома 50/20. При ближайшем рассмотрении среди привезенной почвы можно разглядеть большое количество доисторических окаменелостей - морских моллюсков, вымерших примерно 65 миллионов лет назад, вместе с динозаврами. Как сообщил представитель "Археологии" Олег Марков, наиболее ценные экспонаты специалисты забрали в фонд на исследования.



"Палеонтология в Измайлово. <...> Находок море, но мы взяли только наиболее понравившиеся, так что у желающих приобщиться к палеонтологии есть все шансы найти что-то в этом районе стоящее. <...> Аммониты и белемниты ждут вас, отличный отдых для всей семьи. Самое главное, что все это можно потрогать руками и принести домой", - написал Марков в своем аккаунте



Специалисты фонда отмечают, что, скорее всего, глину с хорошо сохранившимися останками ископаемых завезли из близлежащего карьера. Подобные отложения юрских глин располагаются на глубине от полутора-двух до 700 метров во всем Подмосковье, и под видом чернозема их завозят для благоустройства газонов, так что есть все основания найти древние ископаемые и в других районах Москвы.



Среди окаменелостей можно найти так называемые "чертовы пальцы" - остатки головоногих моллюсков, существовавших в период мезозойской эры. "Их действительно много и они попадаются здесь на каждом шагу. Говорят, что из них получаются хорошие амулеты и обереги, они обладают магическими свойствами, из них делают различные украшения, - пишет в Доисторическую глину, относящуюся к Юрскому периоду, завезли вместо чернозема на улицу Щербаковская в районе Измайлово. Специалисты уже забрали самые ценные экспонаты на исследования, но у жителей столицы еще есть шанс найти останки моллюсков и других обитателей древнего мира, сообщает пресс-служба фонда "Археология", сотрудники которого обнаружили древнюю глину на востоке Москвы. Данные пресс-службы цитирует ТАСС.По сведениям фонда, доисторические глины завезли на Щербаковскую улицу возле дома 50/20. При ближайшем рассмотрении среди привезенной почвы можно разглядеть большое количество доисторических окаменелостей - морских моллюсков, вымерших примерно 65 миллионов лет назад, вместе с динозаврами. Как сообщил представитель "Археологии" Олег Марков, наиболее ценные экспонаты специалисты забрали в фонд на исследования."Палеонтология в Измайлово. <...> Находок море, но мы взяли только наиболее понравившиеся, так что у желающих приобщиться к палеонтологии есть все шансы найти что-то в этом районе стоящее. <...> Аммониты и белемниты ждут вас, отличный отдых для всей семьи. Самое главное, что все это можно потрогать руками и принести домой", - написал Марков в своем аккаунте в Instagram Специалисты фонда отмечают, что, скорее всего, глину с хорошо сохранившимися останками ископаемых завезли из близлежащего карьера. Подобные отложения юрских глин располагаются на глубине от полутора-двух до 700 метров во всем Подмосковье, и под видом чернозема их завозят для благоустройства газонов, так что есть все основания найти древние ископаемые и в других районах Москвы.Среди окаменелостей можно найти так называемые "чертовы пальцы" - остатки головоногих моллюсков, существовавших в период мезозойской эры. "Их действительно много и они попадаются здесь на каждом шагу. Говорят, что из них получаются хорошие амулеты и обереги, они обладают магическими свойствами, из них делают различные украшения, - пишет в "Живом журнале" муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский. - За час мы без труда нашли вот такую кучу окаменелостей и получили удовольствие от самого процесса, почувствовали себя археологами. И все это удовольствие бесплатно и не выезжая из района. Так что, ребята, берите лопату и в путь. Наверняка, кроме этого, там можно найти еще что-то необычное, например, зубы древних акул или какие-то диковинные раковины".



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