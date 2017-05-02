Поле "забытой битвы" Московского государства отдали под застройку Общество Рубрики: Областная инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Wilder / Википедия



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку и дать правовую оценку действиям застройщика, который собирается возвести логистический комплекс на историческом Молодинском поле в Чеховском районе Подмосковья. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям представителей бизнеса и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле и разрешили отчуждение земель в пользу компании.



Интерес правоохранительных органов к достопримечательности Подмосковья возник после того, как по одному из федеральных телеканалов показали репортаж с митинга жителей Чеховского района против застройки на Молодинском поле. Ранее поле принадлежало местному фермеру, но хозяйство разорилось, и земля пошла с молотка. Хотя в декабре прошлого года один из участков поля был переведен областным правительством в категорию земли промышленного назначения, а по двум другим участкам проходят ветки магистрального трубопровода, вся территория поля в 180 гектаров до сих пор значится как сельскохозяйственная. Теперь на этих участках планируется выстроить логистический центр.



По мнению риелторов, южное направление Подмосковья перенасыщено складскими площадями, а для строительства необходимо свыше 6 миллиардов рублей. В правительстве Московской области заявили, что новые склады предназначены для малого бизнеса, однако, по мнению СМИ, мелкие предприниматели едва ли смогут сделать проект окупаемым, а объект превратится в очередной долгострой.



Против планов застройщика выступают жители села Молоди, которым не нравится, что промзона подойдет вплотную к их домам, а также защитники культурного наследия и исследователи русского Средневековья. Они считают, что этой местности нужно присвоить охранный статус памятника культурно-исторического наследия и провести там археологические раскопки. По их мнению, значение этого места сопоставимо с ролью Куликовского или Бородинского поля.



В 1572 году крымский хан Девлет-Гирей решил захватить московский престол, однако в битве при Молодях 60-тысячное русское войско разбило 120-тысячную орду, в состав которой входил большой отряд янычар — регулярной пехоты Османской империи. Таким образом, победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства: в случае поражения от русского государства отпали бы Поволжье, а также покоренные до этого Казанское и Астраханское царства.



С 2009 года на месте битвы на Молодинском поле проводится фестиваль исторической реконструкции, приуроченный к годовщине сражения. Однако чиновники не спешат обращать внимание на историческое место: в министерстве культуры в ответ на запрос сообщили, что поле не имеет никакого охранного статуса. Теперь защитники поля надеются, что после заявления СК чиновники вынуждены будут пересмотреть свою позицию и поставить памятник культурного наследия под охрану государства.



Жители села Молоди в Чеховском районе Подмосковья выступают против строительства логистического комплекса на историческом Молодинском поле, требуя присвоить ему статус исторического памятника. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете, пишет "Московский комсомолец" Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку и дать правовую оценку действиям застройщика, который собирается возвести логистический комплекс на историческом Молодинском поле в Чеховском районе Подмосковья. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям представителей бизнеса и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле и разрешили отчуждение земель в пользу компании.Интерес правоохранительных органов к достопримечательности Подмосковья возник после того, как по одному из федеральных телеканалов показали репортаж с митинга жителей Чеховского района против застройки на Молодинском поле. Ранее поле принадлежало местному фермеру, но хозяйство разорилось, и земля пошла с молотка. Хотя в декабре прошлого года один из участков поля был переведен областным правительством в категорию земли промышленного назначения, а по двум другим участкам проходят ветки магистрального трубопровода, вся территория поля в 180 гектаров до сих пор значится как сельскохозяйственная. Теперь на этих участках планируется выстроить логистический центр.По мнению риелторов, южное направление Подмосковья перенасыщено складскими площадями, а для строительства необходимо свыше 6 миллиардов рублей. В правительстве Московской области заявили, что новые склады предназначены для малого бизнеса, однако, по мнению СМИ, мелкие предприниматели едва ли смогут сделать проект окупаемым, а объект превратится в очередной долгострой.Против планов застройщика выступают жители села Молоди, которым не нравится, что промзона подойдет вплотную к их домам, а также защитники культурного наследия и исследователи русского Средневековья. Они считают, что этой местности нужно присвоить охранный статус памятника культурно-исторического наследия и провести там археологические раскопки. По их мнению, значение этого места сопоставимо с ролью Куликовского или Бородинского поля.В 1572 году крымский хан Девлет-Гирей решил захватить московский престол, однако в битве при Молодях 60-тысячное русское войско разбило 120-тысячную орду, в состав которой входил большой отряд янычар — регулярной пехоты Османской империи. Таким образом, победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства: в случае поражения от русского государства отпали бы Поволжье, а также покоренные до этого Казанское и Астраханское царства.С 2009 года на месте битвы на Молодинском поле проводится фестиваль исторической реконструкции, приуроченный к годовщине сражения. Однако чиновники не спешат обращать внимание на историческое место: в министерстве культуры в ответ на запрос сообщили, что поле не имеет никакого охранного статуса. Теперь защитники поля надеются, что после заявления СК чиновники вынуждены будут пересмотреть свою позицию и поставить памятник культурного наследия под охрану государства.



Предыдущая статья | Следующая статья

