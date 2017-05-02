На празднование Дня Победы в Москве потратят без малого полмиллиарда бюджетных рублей

3 мая 2017 г. В День Победы ожидается снег и +6, авиация начнет разгонять облака с ночи

В ночь на 9 мая в столице ожидаются осадки в виде мокрого снега и около нуля градусов. Днем будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь, температура воздуха в среднем составит плюс 6 градусов.