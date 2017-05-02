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Улицы в центре вновь перекроют к вечеру в связи с репетицией парада Победы
3 мая 2017 г. | Время публикации 08:13
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
В связи со второй репетицией парада на Красной площади и прохождения военной техники с 17:00 3 апреля будет ограничено движение почти на 20 столичных улицах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Движение будет перекрыто по маршруту прохождения военной техники на улицах Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Большой Садовой улице, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах, Болотной улице и Болотной площади, на Моховой улице, Воздвиженке, Новом Арбате и Новинском бульваре.

Аналогичные ограничения движения будут действовать во время генеральной репетиции 7 мая и самого парада 9 мая с 05:00. Кроме того, в связи с репетицией с 16:00 будет изменен режим работы нескольких десятков маршрутов автобусов и троллейбусов. Водителей просят отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями. До 9 мая на улицах, по которым пройдет техника парада Победы, запрещена парковка.
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