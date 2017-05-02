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Москвичи смогут пожаловаться на перебои с горячей водой на портал "Наш город"
3 мая 2017 г. | Время публикации 09:21 | Последние изменения 09:52
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Портал "Наш город" начал принимать обращения по летним темам. Москвичи могут пожаловаться на пустые песочницы и нарушения сроков планового отключения горячей воды.

Онлайн-жалобу на несоблюдение сроков отключения или подключения горячей воды можно подать в категории "Многоквартирные дома". В сообщении надо указать точный адрес и номер финансово-лицевого счета плательщика. Этот номер нужен как доказательство того, что автор жалобы действительно жилец дома. У жильцов, чьи дома управляются с помощью ТСЖ и ЖСК, также будет возможность оставлять свои обращения, указав в поле имеющуюся информацию.

Тему об отсутствии песка в детской песочнице можно найти в категории "Дворовые территории". В онлайн-жалобе необходимо указать адрес двора, где замечена проблема, и прикрепить фото пустой песочницы. Кроме того, москвичи могут пожаловаться на стертую дорожную разметку, некачественный уход за растениями во дворах, парках и вдоль дорог, и оставлять сообщения о летних кафе, которые разместили с нарушениями. Специалисты должны ответить на сообщения за восемь рабочих дней.

Плановые отключения горячей воды начнутся в многоквартирных домах Москвы с 10 мая. Продолжительность отключений в столице не превысит 10 дней. Во многих домах применяются сокращенные сроки отключения - от одного до девяти дней, к началу сезона отключений запущен сервис, на котором можно узнать дату начала и продолжительность профилактических работ в конкретном жилом доме.
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