Полиция эвакуировала Третьяковскую галерею из-за подозрительного предмета Рубрики: Происшествия

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По словам представителя полиции, к настоящему моменту предмет уже обследован. Установлено, что опасности для граждан он не представляет. Между тем в пресс-службе музея отмечают, что сейчас люди по-прежнему находятся на улице, в галерею пока никого не пускают. "Нам пока сказали, что нужно проверить здание", - рассказал собеседник агентства.



Агентство



Эвакуирована Третьяковская галерея. Вход оцеплен, на месте работают спецслужбы. pic.twitter.com/RYESKY3XN4— корр #говоритмосква (@gmkorr) 3 мая 2017 г.



ТАСС передает, что галерея намерена компенсировать ущерб всем посетителям, не попавшим сегодня на сеансы выставки Зинаиды Серебряковой из-за эвакуации. "Кто-то не смог пройти в здание из-за проверки, кто-то не стал ждать. Поэтому Третьяковская галерея найдет возможность компенсировать посещение и сделать так, чтобы все наши посетители были удовлетворены", - заявила представитель музея. В среду днем столичные правоохранители эвакуировали посетителей и персонал Третьяковской галереи в связи с обнаружением подозрительного бесхозного предмета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.По словам представителя полиции, к настоящему моменту предмет уже обследован. Установлено, что опасности для граждан он не представляет. Между тем в пресс-службе музея отмечают, что сейчас люди по-прежнему находятся на улице, в галерею пока никого не пускают. "Нам пока сказали, что нужно проверить здание", - рассказал собеседник агентства.Агентство "Москва" передает, что полиция провела проверку рабочих пространств, а в данный момент правоохранители проверяют выставочные пространства. О завершении проверок и о возможности ее посещения будет объявлено отдельно, заявил представитель музея. Он также отметил, что служба безопасности эвакуировала посетителей и сотрудников за 15 минут "штатно, быстро и спокойно", поскольку в Третьяковской галерее часто проходят учения.ТАСС передает, что галерея намерена компенсировать ущерб всем посетителям, не попавшим сегодня на сеансы выставки Зинаиды Серебряковой из-за эвакуации. "Кто-то не смог пройти в здание из-за проверки, кто-то не стал ждать. Поэтому Третьяковская галерея найдет возможность компенсировать посещение и сделать так, чтобы все наши посетители были удовлетворены", - заявила представитель музея.



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