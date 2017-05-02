Столичные власти собрались устроить для школьников "религиозный квест" Дети Рубрики: Культура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"Такой интерактив максимально погружает ребенка в историю и он уже никогда не забудет тех событий, с которыми он столкнется и те исторические пласты, которые он поднимет вместе с профессиональным педагогом, они навсегда останутся в его памяти и это очень эффективно", - заявил председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.



По его словам, квест может пройти на территории Петровского монастыря, однако сейчас там идут реставрационные работы, и есть опасность, что "на детей может что-то упасть или они могут влезть куда-то не туда". "Сам квест готов, там есть, где поизучать историю, пройтись по древним старинным ходам монастырским и рассказать параллельно детям об истории. Мне кажется, что это оставит неизгладимые впечатления", - добавил Палеев. В конце мая или в июне в Москве состоится "религиозный квест" для школьников, который, по мнению городских властей, позволит детям лучше погрузиться в историю. В Мосгордуме считают, что подобную практику нужно взять на заметку всем столичным школам, передает агентство "Москва" "Такой интерактив максимально погружает ребенка в историю и он уже никогда не забудет тех событий, с которыми он столкнется и те исторические пласты, которые он поднимет вместе с профессиональным педагогом, они навсегда останутся в его памяти и это очень эффективно", - заявил председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.По его словам, квест может пройти на территории Петровского монастыря, однако сейчас там идут реставрационные работы, и есть опасность, что "на детей может что-то упасть или они могут влезть куда-то не туда". "Сам квест готов, там есть, где поизучать историю, пройтись по древним старинным ходам монастырским и рассказать параллельно детям об истории. Мне кажется, что это оставит неизгладимые впечатления", - добавил Палеев.



Предыдущая статья | Следующая статья

