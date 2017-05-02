В список для голосования по программе реновации в Москве попали "сталинки" и знаменитые дома Рубрики: Архитектура

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Столичные власти предлагают проголосовать за снос жителям 77 домов в центре. Один из них - четырехэтажка на Пресненском валу 1910 года постройки. Это здание, согласно официальному порталу управления многоквартирными домами "Дома Москвы", построено по индивидуальному проекту. Дом в удовлетворительном состоянии, и, по данным "Дома Москвы", аварийным не признавался.



Множество сайтов отмечают этот дом как столичную достопримечательность - с определенного угла он кажется плоским. "Дом 36 выглядит так, словно нарисован на картонке, подпираемой сзади небольшой пристройкой", - пишет об этой четырехэтажке



Массовый снос может коснуться и домов, построенных по индивидуальным проектам. Так, под реновацию попали доходный дом на Каланчевской улице, построенный в 1906 году по индивидуальному проекту, и соседняя с ней пятиэтажка-хрущевка серии I-515. Также на официальных порталах нет данных о признании аварийным дома по адресу Бакунинская, 77, строение 3, который был построен по индивидуальному проекту в 1926 году, четырехэтажного здания на улице Госпитальный вал и кирпичного "сталинского" дома по адресу Доброслободская, 10, строение 5. В числе других "кандидатов на снос" значится дом на Енисейской 16/21 1940 года постройки.



В списке также оказались три дома на Малой Тульской улице (дом 2/1, корпуса 19, 20, 21) 1930 года постройки и соседний дом 1951 года (Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 22). "Сталинка - пять минут до метро Тульская, почти центр. Квартира тщательно выбиралась четыре года назад. Я художник, пишу старую Москву всю жизнь, переезд в панельку для меня трагедия, - рассказала жительница дома по адресу Малая Тульская, д 2/1, корп. 22 Анна Чарина. - В нашем доме почти все против сноса и вообще этой программы. Но в соседних домах ситуация хуже. Им очень нужен именно квартал".



Озабоченность новым списком выразили и в движении "Архнадзор". Как пишет в



Также под программу реновации могут попасть целые кварталы в Пресненском районе, примыкающие к деловому центру "Москва-Сити". Кирпичная пятиэтажка по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корпус 3 (расположена прямо напротив Сити) была построена в 1960 году и не имеет какой-либо серии. Согласно информации на правительственном сайте "Дома Москвы", техническое состояние здания удовлетворительное. По индивидуальному проекту построен и дом 1958 года по адресу Шелепихинская набережная, дом 4, строение 1, а также дом 29 на Большой Очаковской улице, построенный в 1956 году. По словам местных жителей, в 1990-х годах в доме прошел капремонт: в здании заменили стояки, срезали газовые колонки и провели в него горячую воду. Многие соседи не в курсе возможного переезда, при этом в доме есть как сторонники, так и противники сноса.



Кроме того, под снос могут пойти целые кварталы в пределах улиц Ватутина, Инициативной, Кременчугской и Аминьевского шоссе в районе Фили-Давыдково. В их числе как панельные хрущевки, так и, например, корпус 1 дома 13 по улице Ватутина с "арочными окнами", построенный еще в 1953 году. По словам архитекторов, ни один из этих домов не является памятником архитектуры или объектом культурного наследия, но и к хрущевкам эти дома не относятся.



"Мне кажется, просто так что-то сносить - это как давить помидоры бульдозером. В стране, где некоторые люди живут в домах без канализации, ломать такие здания - это грех", - сказал Российский архитектор, руководитель бюро "Архитектурная мастерская Лызлова", преподаватель МАРХИ Николай Лызлов. По его мнению, в Москве в принципе ничего не нужно сносить, а провести "уплотнение" можно без сноса, за счет пустующих площадей. Дома же создают городскую среду, вмешательство в которую может отрицательно сказаться на облике города.



Ранее Союз московских архитекторов предостерег столичные власти от новой градостроительной ошибки при реновации жилья и представил



Чтобы не понести убытки, девелоперам нужно будет построить в полтора-три раза больше жилья на месте сносимого. Таким образом, в срединном поясе Москвы поселится до трех миллионов новых жителей, а попавшие под реконструкцию кварталы надолго превратятся в зону большой стройки. Если новая застройка будет высотной, облик города может полностью измениться, а все исторические панорамы Москвы будут окончательно искажены. Внешний вид новых домов тоже вызывает у экспертов вопросы, так как правительство разрешило массово использовать экономичные типовые проекты.



Между тем депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов отметил, что в программу переселения не попали общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад. "7-я Парковая улица, дома 19, 21 и 21А. В основном обитатели домов - строители Олимпиады-80, у всех московская прописка. Общежития коридорного типа с туалетом и кухней на этаже", - пишет депутат в



По его словам, по документам расселение уже произошло: "Возвели хорошие дома с комфортными квартирами, но загнали "налево". Причем чиновники, как говорят здесь промеж собой, провернули эту схему даже несколько раз. Эти люди – лишние. Мертвые души. В списках не значатся". При этом в некоторых из комнат на 18 квадратных метрах прописано семь человек: повсюду глубокие расщелины, стены и потолки просто гниют, а на общих кухнях и в душевых кабинках обваливается штукатурка. Среди жильцов нередки заболевания астмой, а некоторые из них погибли от аварий с электропроводкой, обращения же в инстанции ничего не дают.



"Между тем, счета за коммунальные услуги приходят регулярно. И сумма за комнату вдвое выше, чем за отдельную квартиру. Ведь общий коридор с искрящейся проводкой и грибком, кухня с отваливающейся штукатуркой, душевая с зонтиком считаются жилой площадью. Тех самых "коммунальных квартир", которые будто бы давно расселили", - пишет Шаргунов, обратившийся по данному поводу в Генеральную прокуратуру РФ: по сведениям департамента имущества, в столице больше двухсот пятидесяти таких адресов.



Не вошли в список и общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3-6. "Я в шоке. За последние 5 лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают", - задает вопрос в



Накануне столичные власти опубликовали список домов для голосования по программе реновации. Архитекторы отмечают, что многие дома в списке не считаются аварийными, а в перечень попали знаменитые "плоские дома", здания сталинской эпохи и дома, построенные по индивидуальным проектам. Об этом сообщает "Русская служба BBC" Столичные власти предлагают проголосовать за снос жителям 77 домов в центре. Один из них - четырехэтажка на Пресненском валу 1910 года постройки. Это здание, согласно официальному порталу управления многоквартирными домами "Дома Москвы", построено по индивидуальному проекту. Дом в удовлетворительном состоянии, и, по данным "Дома Москвы", аварийным не признавался.Множество сайтов отмечают этот дом как столичную достопримечательность - с определенного угла он кажется плоским. "Дом 36 выглядит так, словно нарисован на картонке, подпираемой сзади небольшой пристройкой", - пишет об этой четырехэтажке портал "Моспрогулка" . В программу реновации также попал еще один "плоский дом" по улице Пресненский Вал, 38, строение 1 , выстроенный 105 лет назад. По данным портала "Дома Москвы", этот дом тоже в удовлетворительном состоянии.Массовый снос может коснуться и домов, построенных по индивидуальным проектам. Так, под реновацию попали доходный дом на Каланчевской улице, построенный в 1906 году по индивидуальному проекту, и соседняя с ней пятиэтажка-хрущевка серии I-515. Также на официальных порталах нет данных о признании аварийным дома по адресу Бакунинская, 77, строение 3, который был построен по индивидуальному проекту в 1926 году, четырехэтажного здания на улице Госпитальный вал и кирпичного "сталинского" дома по адресу Доброслободская, 10, строение 5. В числе других "кандидатов на снос" значится дом на Енисейской 16/21 1940 года постройки.В списке также оказались три дома на Малой Тульской улице (дом 2/1, корпуса 19, 20, 21) 1930 года постройки и соседний дом 1951 года (Малая Тульская улица, дом 2/1, корпус 22). "Сталинка - пять минут до метро Тульская, почти центр. Квартира тщательно выбиралась четыре года назад. Я художник, пишу старую Москву всю жизнь, переезд в панельку для меня трагедия, - рассказала жительница дома по адресу Малая Тульская, д 2/1, корп. 22 Анна Чарина. - В нашем доме почти все против сноса и вообще этой программы. Но в соседних домах ситуация хуже. Им очень нужен именно квартал".Озабоченность новым списком выразили и в движении "Архнадзор". Как пишет в Facebook активист Андрей Новичков, в программу сноса попали жилой дом начала XX века (Жуков проезд, 21), доходный дом 1912 года на улице Пресненский Вал, 38, стр. 1, дом 1917 года на Варшавском шоссе, 4 и "сталинка" 1955 года по адресу Изумрудная улица, 63. "Сталинская архитектура вообще в большом количестве идет на слом в рамках реновации, как и конструктивизм", - отмечает он.Также под программу реновации могут попасть целые кварталы в Пресненском районе, примыкающие к деловому центру "Москва-Сити". Кирпичная пятиэтажка по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 18/1, корпус 3 (расположена прямо напротив Сити) была построена в 1960 году и не имеет какой-либо серии. Согласно информации на правительственном сайте "Дома Москвы", техническое состояние здания удовлетворительное. По индивидуальному проекту построен и дом 1958 года по адресу Шелепихинская набережная, дом 4, строение 1, а также дом 29 на Большой Очаковской улице, построенный в 1956 году. По словам местных жителей, в 1990-х годах в доме прошел капремонт: в здании заменили стояки, срезали газовые колонки и провели в него горячую воду. Многие соседи не в курсе возможного переезда, при этом в доме есть как сторонники, так и противники сноса.Кроме того, под снос могут пойти целые кварталы в пределах улиц Ватутина, Инициативной, Кременчугской и Аминьевского шоссе в районе Фили-Давыдково. В их числе как панельные хрущевки, так и, например, корпус 1 дома 13 по улице Ватутина с "арочными окнами", построенный еще в 1953 году. По словам архитекторов, ни один из этих домов не является памятником архитектуры или объектом культурного наследия, но и к хрущевкам эти дома не относятся."Мне кажется, просто так что-то сносить - это как давить помидоры бульдозером. В стране, где некоторые люди живут в домах без канализации, ломать такие здания - это грех", - сказал Российский архитектор, руководитель бюро "Архитектурная мастерская Лызлова", преподаватель МАРХИ Николай Лызлов. По его мнению, в Москве в принципе ничего не нужно сносить, а провести "уплотнение" можно без сноса, за счет пустующих площадей. Дома же создают городскую среду, вмешательство в которую может отрицательно сказаться на облике города.Ранее Союз московских архитекторов предостерег столичные власти от новой градостроительной ошибки при реновации жилья и представил ряд аргументов против поспешного сноса хрущевок. По их мнению, выгода от сноса по сравнению с реконструкцией не очевидна, а новое строительство создаст многократную нагрузку на город и исказит облик Москвы.Чтобы не понести убытки, девелоперам нужно будет построить в полтора-три раза больше жилья на месте сносимого. Таким образом, в срединном поясе Москвы поселится до трех миллионов новых жителей, а попавшие под реконструкцию кварталы надолго превратятся в зону большой стройки. Если новая застройка будет высотной, облик города может полностью измениться, а все исторические панорамы Москвы будут окончательно искажены. Внешний вид новых домов тоже вызывает у экспертов вопросы, так как правительство разрешило массово использовать экономичные типовые проекты.Между тем депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов отметил, что в программу переселения не попали общежития в Измайлово, признанные ветхими и непригодными для жизни еще два десятилетия назад. "7-я Парковая улица, дома 19, 21 и 21А. В основном обитатели домов - строители Олимпиады-80, у всех московская прописка. Общежития коридорного типа с туалетом и кухней на этаже", - пишет депутат в Facebook По его словам, по документам расселение уже произошло: "Возвели хорошие дома с комфортными квартирами, но загнали "налево". Причем чиновники, как говорят здесь промеж собой, провернули эту схему даже несколько раз. Эти люди – лишние. Мертвые души. В списках не значатся". При этом в некоторых из комнат на 18 квадратных метрах прописано семь человек: повсюду глубокие расщелины, стены и потолки просто гниют, а на общих кухнях и в душевых кабинках обваливается штукатурка. Среди жильцов нередки заболевания астмой, а некоторые из них погибли от аварий с электропроводкой, обращения же в инстанции ничего не дают."Между тем, счета за коммунальные услуги приходят регулярно. И сумма за комнату вдвое выше, чем за отдельную квартиру. Ведь общий коридор с искрящейся проводкой и грибком, кухня с отваливающейся штукатуркой, душевая с зонтиком считаются жилой площадью. Тех самых "коммунальных квартир", которые будто бы давно расселили", - пишет Шаргунов, обратившийся по данному поводу в Генеральную прокуратуру РФ: по сведениям департамента имущества, в столице больше двухсот пятидесяти таких адресов.Не вошли в список и общежития на улице Введенского, дом 15, корпуса 3-6. "Я в шоке. За последние 5 лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают", - задает вопрос в Facebook муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.



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