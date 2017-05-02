На нескольких станциях метро в центре Москвы на два дня изменится режим работы

27 апреля 2017 г. "Яндекс.Пробки" прогнозирует в Москве дорожный коллапс перед праздниками

На этой неделе пробки впервые с февраля достигли 9 баллов. Ситуацию усугубляют перекрытия из-за репетиции парада и погода. В пятницу пробки уже с утра переместятся на загородные трассы, а на дорогах внутри МКАД станет свободнее.