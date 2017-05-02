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На нескольких станциях метро в центре Москвы на два дня изменится режим работы
3 мая 2017 г. | Время публикации 14:04
Рубрики: Праздники, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В связи с проведением 7 мая в центре Москвы генеральной репетиции парада Победы, а также самого парада 9 мая будет изменен режим работы нескольких станций метрополитена, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

7 мая с 7 утра до окончания репетиции и 9 мая с 7 утра до окончания парада на Красной площади ряд станций будут работать только на вход и для пересадки пассажиров: "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". Кроме того, на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" и "Китай-город".

На некоторых станциях ограничена будет только работа отдельных вестибюлей. Так, 9 мая в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль N1 будет работать только на выход, а вестибюль N2 - только на вход. В День Победы с 12:00 также будет ограничен вход на станции "Парк Победы", "Кутузовская", "Киевская" Арбатско-Покровской, Кольцевой и Филевской линий, "Белорусская" Замоскворецкой и Кольцевой линий.
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