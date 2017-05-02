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В День Победы ожидается снег и +6, авиация начнет разгонять облака с ночи
3 мая 2017 г. | Время публикации 13:36 | Последние изменения 15:30
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Холодная погода с мокрым снегом и дождем ожидается в Москве в День Победы. По предварительным расчетам синоптиков Гидрометцентра, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и около нуля градусов. Днем облачно с прояснениями, временами пройдет дождь, температура воздуха в среднем составит плюс 6 градусов. За сутки может выпасть до 10 миллиметров осадков, или порядка 20% майской нормы, которая составляет 51 миллиметр.

"Развитие ситуации таково, что мы будем находиться в тылу циклона, и погода будет облачной и довольно холодной", - сообщили РИА "Новости" в столичном метеобюро. 8 мая в ночные часы температура будет около нуля градусов, днем в пределах плюс 5 - плюс 10 градусов, и в утренние часы не исключены осадки в виде мокрого снега. "Вероятность сохранения холодной погоды с осадками на последний праздничный день – 9 мая – очень велика", – отметил собеседник агентства.

Чтобы обеспечить солнечную погоду в Москве, в небо поднимутся 10 специальных самолетов Ан-12, Ан-26, Як-42. Городские власти выделили почти 300 миллионов рублей на разгон облаков 1 и 9 мая и 12 июня. Для расчистки неба от облаков будут использоваться пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированная углекислота.

"Работы начнутся в ночь с 8 на 9 мая и будут продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо. А ситуация будет плохая. Облака, несомненно, будут, возможно, будут даже осадки. К сожалению, такого тепла, как 1 мая, уже не будет", - сообщил агентству "Москва" директор АНО "Агентство атмосферных технологий" Виктор Корнеев.

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Среда, 3 мая 2017 г. // Последняя новость 18:47
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