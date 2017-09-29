Единороссы устроили демарш на заседании Совета депутатов в Черемушках

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2 октября 2017 г. Независимые муниципальные депутаты начнут бороться за реальные полномочия

Созванный в выходные конгресс независимых депутатов намерен внести в Мосгордуму поправки, расширяющие полномочия муниципалитетов, и требовать отмены муниципального фильтра на выборах мэра.

26 сентября 2017 г. Соцсети возмутило решение бывших мундепов Хамовников поощрить себя и главу округа перед уходом