В соцсетях высмеяли ЦОДД за "фэйл" с фотографией собственной машины посреди пешеходной зоны

Столичный "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) разместил на своей странице в Twitter предупреждение для автомобилистов с просьбой быть особенно внимательными на дорогах в связи с началом школьных каникул в школах города. Впрочем, как обратил внимание бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник, пиарщики ЦОДД допустили при подготовке этой публикации курьезный ляп.
Дело в том, что предупреждение для водителей сопровождается фотографией автомобиля Центра, который стоит на территории Чистопрудного бульвара возле фонтана. Въезжать туда автомобилям строго запрещено. "Это пешеходная зона, там ходят люди, дети играют у фонтана. Мастера пиара в соцсетях", - отметил
Будник.
Он также напомнил, что Чистопрудный бульвар с 1978 года является памятником садово-паркового искусства регионального значения и охраняется государством. Некоторое время назад он представлял из себя парковку для "избранных автомобилистов". В течение нескольких лет местные жители и муниципальные депутаты пытались
добиться создания там пешеходной зоны. По словам Будника, летом 2014 года там появился дорожный знак "кирпич", а в сентябре того же года на въезде были установлены столбики.