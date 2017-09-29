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В соцсетях высмеяли ЦОДД за "фэйл" с фотографией собственной машины посреди пешеходной зоны
3 октября 2017 г. | Время публикации 12:26 | Последние изменения 13:33
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Столичный "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) разместил на своей странице в Twitter предупреждение для автомобилистов с просьбой быть особенно внимательными на дорогах в связи с началом школьных каникул в школах города. Впрочем, как обратил внимание бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник, пиарщики ЦОДД допустили при подготовке этой публикации курьезный ляп.

Дело в том, что предупреждение для водителей сопровождается фотографией автомобиля Центра, который стоит на территории Чистопрудного бульвара возле фонтана. Въезжать туда автомобилям строго запрещено. "Это пешеходная зона, там ходят люди, дети играют у фонтана. Мастера пиара в соцсетях", - отметил Будник.

Он также напомнил, что Чистопрудный бульвар с 1978 года является памятником садово-паркового искусства регионального значения и охраняется государством. Некоторое время назад он представлял из себя парковку для "избранных автомобилистов". В течение нескольких лет местные жители и муниципальные депутаты пытались добиться создания там пешеходной зоны. По словам Будника, летом 2014 года там появился дорожный знак "кирпич", а в сентябре того же года на въезде были установлены столбики.

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