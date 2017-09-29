В охранной зоне Ленинского проспекта ради строительства колодцев вырубают деревья

Жители Ленинского проспекта выступили против вырубки деревьев, которая ведется якобы в целях строительства водопроводных колодцев. В месте вырубки по проекту никаких колодцев не значится, а сами работы проводятся без необходимых документов и ведома ОАТИ. На ситуацию обратила внимание муниципальный депутат Гагаринского района Елена Русакова, создав петицию на сайте Change.Org
.
По данным активистов, 29 сентября у дома 79 по бульвару Ленинского проспекта, который признан охраняемой территорией природного комплекса, были вырублены три абсолютно здоровые 60-летние липы. Как выяснилось, вырубка была проведена незаконно, и поводом для нее стало строительство новых колодцев водопроводных сетей, однако в месте вырубки по проекту никаких колодцев не значится.
"Из-за преступной халатности разработчиков проекта, места размещения новых колодцев спланированы без учета существующих зеленых насаждений. Поэтому проектом предусмотрена вырубка большого числа деревьев, несмотря на то, что рядом есть свободные от деревьев места для размещения колодцев", - пишут авторы петиции. Также, по словам исполнителя проекта, по корням оставшихся деревьев планируется проложить траншеи, что означает неминуемую массовую гибель деревьев. Тот факт, что строительство противоречит постановлению правительства Москвы, согласно которому рытье траншей на территориях природного комплекса запрещено, строителей не смущает.
Кроме того, по наблюдениям активистов, работы ведутся с нарушениями: требующийся в таких случаях инфощит был установлен лишь в момент работ и не содержал никаких данных, работы отсутствуют в базе ОАТИ и велись по просроченному ордеру и без порубочного билета и ведомости отобранных к вырубке деревьев и кустарников. "Требуем немедленной остановки работ, расторжения госконтракта на работы, отмены и полной переделки проекта. Требуем наказания виновных в отсутствии контроля и в незаконном уничтожении зеленых насаждений. Требуем проведения компенсационного озеленения за счет юридических и физических лиц, виновных в нанесении ущерба", - заявляют авторы петиции, собравшей на данный момент более пяти тысяч подписей.
Это не первая "горячая точка" такого рода в последнее время. В подобной ситуации оказался парк 50-летия Октября
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