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В окончательный список программы реновации вошло еще 37 домов, присоединиться к ней больше нельзя
3 октября 2017 г. | Время публикации 13:20 | Последние изменения 16:55
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
Столичные власти завершили формирование списка домов, вошедших в программу реновации. В перечень включили еще 37 домов, таким образом, общее число подлежащих реновации зданий составило 5177. Об этом сообщил на заседании президиума мэрии глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, передает РБК.

Адреса домов, дополнительно включенных в программу, опубликованы на сайте мэрии. Больше всего их в Центральном округе - 11. В Восточном округе в программу вошло еще семь домов, в Новой Москве - восемь, в Северо-Восточном - пять, в Юго-Западном - четыре, в Западном и Юго-Восточном - по одному.

Левкин пояснил, что дома были включены в программу по итогам общих собраний собственников, прошедших до 1 июля. Протоколы по ним принимались до 20 июля. По ряду протоколов власти провели дополнительные проверки из-за "спорных моментов", отметил Левкин. В результате 22 дома не включили в программу, так как был нарушен срок проведения собрания, требования к наличию кворума и необходимого числа голосов "за", передает РИА Недвижимость.

Жильцы четырех домов, ранее включенных в программу реновации, на общих собраниях решили выйти из нее. Это два дома в Северо-Западном округе по адресам: улица Циолковского, 5 и Лодочная улица, 27, строение 1; дом 28, корпус 1 на проспекте Буденного в Восточном округе и дом 15 на Ставропольской улице в Юго-Восточном округе. "Теперь вхождение в программу дополнительных домов невозможно, возможен только выход из нее", - подчеркнул Левкин. Напомним, для выхода из программы реновации собственники на общем собрании должны набрать минимум одну треть голосов "за".

Столичные власти также утвердили изменения в региональную программу капремонта. Теперь в нее не входят 5110 домов, включенных в программу реновации. Остальные 67 домов из окончательного списка изначально не соответствовали критериям программы капремонта, поясняется на сайте мэрии. С 1 августа 2017 года собственники квартир в этих домах полностью освобождены от взносов на капитальный ремонт.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что вошедшие в программу реновации дома продолжат поддерживать в "надлежащем состоянии... до самого последнего момента, когда дом будет освобожден и жильцы переедут в новые дома". До тех пор пока дома не покинут последние жильцы, в них будут проводить текущий ремонт и другие необходимые работы.

Ранее власти опубликовали список стартовых площадок, где появятся дома для переселенцев. Строительство и переселение будет проходить в две волны. В первую включено 59 площадок в девяти округах. Часть домов на них уже построены во время предыдущих жилищных программ и теперь приводятся в соответствие со стандартами реновации. Переселение первой волны начнется в 2017 году и продлится до 2019-го. Вторая волна начнется в 2020 году, в нее включена 151 стартовая площадка.
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