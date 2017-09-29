В окончательный список программы реновации вошло еще 37 домов, присоединиться к ней больше нельзя

Столичные власти завершили формирование списка домов, вошедших в программу реновации. В перечень включили еще 37 домов, таким образом, общее число подлежащих реновации зданий составило 5177. Об этом сообщил на заседании президиума мэрии глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, передает РБК
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Адреса домов, дополнительно включенных в программу, опубликованы на сайте мэрии
. Больше всего их в Центральном округе - 11. В Восточном округе в программу вошло еще семь домов, в Новой Москве - восемь, в Северо-Восточном - пять, в Юго-Западном - четыре, в Западном и Юго-Восточном - по одному.
Левкин пояснил, что дома были включены в программу по итогам общих собраний собственников, прошедших до 1 июля. Протоколы по ним принимались до 20 июля. По ряду протоколов власти провели дополнительные проверки из-за "спорных моментов", отметил Левкин. В результате 22 дома не включили в программу, так как был нарушен срок проведения собрания, требования к наличию кворума и необходимого числа голосов "за", передает РИА Недвижимость
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Жильцы четырех домов, ранее включенных в программу реновации, на общих собраниях решили выйти из нее. Это два дома в Северо-Западном округе по адресам: улица Циолковского, 5 и Лодочная улица, 27, строение 1; дом 28, корпус 1 на проспекте Буденного в Восточном округе и дом 15 на Ставропольской улице в Юго-Восточном округе. "Теперь вхождение в программу дополнительных домов невозможно, возможен только выход из нее", - подчеркнул Левкин. Напомним, для выхода из программы реновации собственники на общем собрании должны набрать минимум одну треть голосов "за".
Столичные власти также утвердили изменения в региональную программу капремонта. Теперь в нее не входят 5110 домов, включенных в программу реновации. Остальные 67 домов из окончательного списка изначально не соответствовали критериям программы капремонта, поясняется
на сайте мэрии. С 1 августа 2017 года собственники квартир в этих домах полностью освобождены от взносов на капитальный ремонт.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что вошедшие в программу реновации дома продолжат поддерживать в "надлежащем состоянии... до самого последнего момента, когда дом будет освобожден и жильцы переедут в новые дома". До тех пор пока дома не покинут последние жильцы, в них будут проводить текущий ремонт и другие необходимые работы.
Ранее власти опубликовали список стартовых площадок
, где появятся дома для переселенцев. Строительство и переселение будет проходить в две волны. В первую включено 59 площадок в девяти округах. Часть домов на них уже построены во время предыдущих жилищных программ и теперь приводятся в соответствие со стандартами реновации. Переселение первой волны начнется в 2017 году и продлится до 2019-го. Вторая волна начнется в 2020 году, в нее включена 151 стартовая площадка.