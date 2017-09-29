Кольца с функциями карты "Тройка" могут появиться в столице к концу октября

29 марта 2017 г. Московскую карту "Тройка" и подмосковную "Стрелку" объединили в брелоке

Брелок, объединяющий в себе возможности транспортных карт Москвы и Подмосковья "Тройка" и "Стрелка", появится в обычных точках продажи проездных в конце апреля. Купить его можно будет за 300-350 рублей.