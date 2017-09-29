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В Подмосковье закрылась четвертая за год крупная свалка, проблемы с отходами могут усугубиться
3 октября 2017 г. | Время публикации 10:30
Рубрики: Областная инфраструктура, Экология  
Сюжет: Мусорная проблема Москвы и области
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Global Look Press
В Пушкинском районе Подмосковья 1 октября закрылся полигон твердых бытовых отходов "Царево" - третий за последние несколько месяцев и четвертый в регионе с начала года. Отходы будет принимать полигон "Тимохово" в Ногинском районе, куда уже свозится мусор с крупнейшей в Московской области закрытой балашихинской свалки "Кучино". По словам экологов, власти толком не знают, что делать дальше для разрешения ситуации с мусором, и через пару-тройку лет проблема коллапса встанет с новой силой.

Полигон "Царево", существовавший с 1985 года, закрыли из-за многочисленных нарушений и жалоб местных жителей. "Мы видели много полигонов, но такого безобразия нет нигде, ни одно элементарное правило здесь не выполняется", - рассказал РБК представитель подмосковного министерства экологии. По данным ведомства, проектные возможности "Царево" давно исчерпаны, полигон уже вышел за отведенный участок. Материалы проверки свалки переданы в полицию.

Из-за того, что отходы придется возить дальше, затраты мусоровывозящих компаний вырастут практически в четыре раза. Министр экологии Московской области Александр Коган не исключил, что после закрытия свалки в Пушкинском районе могут возникнуть "серьезные проблемы с отходами". Такая ситуация возникла в Чеховском районе после закрытия "Кулаковского" полигона: мусоровозы либо не вывозили отходы вовсе, либо сбрасывали их в ближайшие канавы и леса. А после закрытия "Кучино" жители Москвы и Подмосковья массово жалуются на вонь от сжигания мусора.

Руководитель токсической программы Гринпис России Алексей Киселев считает, что закрытие полигонов в Подмосковье ни к чему не приведет, так как "одновременно нужно делать так, чтобы отходов было меньше, а здесь никакой работы не проводится". По его словам, чиновники просто не понимают, как исполнять федеральный закон об отходах, и "сейчас мы фактически расхлебываем последствия многолетнего ничегонеделания", передает Business FM.

Схожей точки зрения придерживается председатель партии "Альянс Зеленых", член Общественной палаты Москвы Александр Закондырин, пишет DW. По его оценке, за пять лет на решение мусорной проблемы было потрачено примерно 47 миллиардов рублей, но никакой значительной новой инфраструктуры не появилось. При этом мусорный бизнес в столичном регионе "отнюдь не малый": для участия в конкурсе на право обслуживать отдельные территории нужен обеспечительный фонд в 1 миллиард рублей. А крупнейшие частные компании на рынке связаны с известными банкирами и бизнесменами.

Закондырин добавил, что при переполненных полигонах мусоросжигающим заводам, напротив, не хватает загрузки из-за того, что сжигание обходится дороже захоронения. Сортировка и переработка не получают должного развития. Раздельный сбор мусора, практикуемый в некоторых районах Москвы, не гарантирует того, что отходы потом не окажутся в одной куче на нелегальной свалке. По мнению Закондырина, после закрытия "Царево" администрация будет решать мусорный вопрос в режиме "чрезвычайной ситуации и ручного управления". "Возможно, ей это удастся, но через 2-3 года проблема мусорного коллапса встанет с новой силой", - уверен он.
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