В Подмосковье закрылась четвертая за год крупная свалка, проблемы с отходами могут усугубиться

27 сентября 2017 г. Совет по правам человека обратился в прокуратуру после жалоб москвичей на запах горящего мусора

По словам жителей Западного округа, мусор жгут с 18:00 до утра, а пожарные расчеты даже не пробуют тушить эти костры. В Перово неприятный запах приобрел устойчивый характер, а в Балашихе начали гибнуть птицы.