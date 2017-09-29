РАН: в Москве вероятна теплая зима из-за общей тенденции к потеплению Рубрики: Погода

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Климатолог обратил внимание на то, что некоторые СМИ неверно процитировали его комментарий по поводу погоды на территории московского региона и сделали вывод о том, что зима в столице будет теплой. "Исходя из современных тенденций глобальных изменений климата, действительно следует ожидать более теплую зиму, особенно в январе—феврале. Но давать детерминированный прогноз и говорить, что зима точно будет теплой, во-первых, необоснованно. А во-вторых, прогнозы даются только вероятностные", - заявил он.



Говоря об изменениях климата в московском регионе, Владимир Семенов подчеркнул, что с конца XX века температура воздуха в декабре выросла примерно на 2,5 градуса. В январе она стала выше приблизительно на полтора градуса, а в феврале практически не изменилась. Осень также стала значительно теплее: температуры в октябре и ноябре выросли примерно на два градуса.



Также ученый отметил, что до конца нынешней осени аномальных погодных явлений не прогнозируется, однако в середине октября погода может быть более теплой. Отметим, небольшое потепление ожидается в столице на этой неделе, однако одновременно с этим в столицу придут Зимние месяцы в столице будут более теплыми, чем обычно, из‐за тенденции к потеплению. Об этом в беседе с телеканалом "360 градусов" заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.Климатолог обратил внимание на то, что некоторые СМИ неверно процитировали его комментарий по поводу погоды на территории московского региона и сделали вывод о том, что зима в столице будет теплой. "Исходя из современных тенденций глобальных изменений климата, действительно следует ожидать более теплую зиму, особенно в январе—феврале. Но давать детерминированный прогноз и говорить, что зима точно будет теплой, во-первых, необоснованно. А во-вторых, прогнозы даются только вероятностные", - заявил он.Говоря об изменениях климата в московском регионе, Владимир Семенов подчеркнул, что с конца XX века температура воздуха в декабре выросла примерно на 2,5 градуса. В январе она стала выше приблизительно на полтора градуса, а в феврале практически не изменилась. Осень также стала значительно теплее: температуры в октябре и ноябре выросли примерно на два градуса.Также ученый отметил, что до конца нынешней осени аномальных погодных явлений не прогнозируется, однако в середине октября погода может быть более теплой. Отметим, небольшое потепление ожидается в столице на этой неделе, однако одновременно с этим в столицу придут кратковременные дожди



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