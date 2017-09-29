Замглавы столичного управления СК отстранили от службы после жалобы в соцсети на долгое расследование Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве



"Уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений ГСУ СК России по Москве, расследуется 1 год и 7 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы. Бастрыкин поручил проверить ход и объективность расследования этого дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, которые имели отношение к расследованию и контролировали процесс.



Сергей Ярош был назначен на должность замглавы столичного главка СК 30 апреля 2016 года. Его преемник Денис Никандров был арестован по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Приемная Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте" начала работать в июне. Обратиться к руководителю Следственного комитета можно через личное сообщение. Замруководителя Главного следственного управления СК по Москве Сергей Ярош временно отстранили от службы из-за волокиты при расследовании уголовных дел. Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, в конце сентября в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина в социальной сети "ВКонтакте" обратилась женщина, сын которой три года назад скончался, предположительно, из-за врачебной ошибки."Уголовное дело, возбужденное по данному факту в одном из следственных подразделений ГСУ СК России по Москве, расследуется 1 год и 7 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы. Бастрыкин поручил проверить ход и объективность расследования этого дела, а также провести служебную проверку в отношении всех сотрудников, которые имели отношение к расследованию и контролировали процесс.Сергей Ярош был назначен на должность замглавы столичного главка СК 30 апреля 2016 года. Его преемник Денис Никандров был арестован по подозрению в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Приемная Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте" начала работать в июне. Обратиться к руководителю Следственного комитета можно через личное сообщение.



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