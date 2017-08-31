Синоптики объявили о завершении первой волны бабьего лета в столице Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Гидрометцентр России В понедельник, 4 сентября, в московском регионе завершится первая фаза сентябрьского бабьего лета: уже со вторника ожидается резкое ухудшение погоды, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



"Если 1 и 2 сентября температура была в диапазоне 21-24 градусов, солнышко, слабый ветер, сегодня и завтра температура будет еще достаточно высокая, то уже во вторник усилится ветер, температура понизится, начнутся дожди", - рассказал Вильфанд.



По словам эксперта, в начале следующей недели столица окажется в ложбине низкого давления - погода станет облачной и прохладной. Ночные температуры составят от 7 до 10 градусов, дневные - от 11 до 15. Во второй половине недели прогнозируются обильные осадки.



В то же время Вильфанд добавил, что расстраиваться приходу осени пока преждевременно. "Это, наоборот, предвестник следующего периода бабьего лета. Пока заканчивается первая фаза. По нашим расчетам, теплые денечки еще будут", - подчеркнул директор Гидрометцентра.



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