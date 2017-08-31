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Москвичи возложили цветы и игрушки к монументу в память жертв теракта в Беслане
3 сентября 2017 г. | Время публикации 13:30
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Валерий Мельников
Возле храма Рождества Пресвятой Богородицы на улице Солянка в центре Москвы началась акция памяти жертв теракта в Беслане, сообщает РИАМО со ссылкой на собственного корреспондента. В акции принимают участие более 100 человек, большинство из которых - выходцы из Северной Осетии, где находится Беслан.

Как отмечает агентство, участники панихиды по погибшим возлагают цветы и игрушки к монументу в память о жертвах трагедии в Беслане. Сам мемориал, напомним, представляет собой пятиметровый бронзовым памятный знак, составленный из детских игрушек, которые, устремляясь ввысь, превращаются в человеческие фигуры.

Сегодня Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиями, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в Беслане, где в результате жестокого теракта погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.
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