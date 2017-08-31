Москвичи возложили цветы и игрушки к монументу в память жертв теракта в Беслане

24 августа 2017 г. Противникам градостроительной политики Собянина запретили проводить митинг 3 сентября

Поводом для отказа столичные власти назвали совпадение даты проведения акции с днем траура в память о теракте в Беслане. Проведение митинга будет диссонировать с серьезными мероприятиями в городе.