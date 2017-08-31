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Полиция задержала троих неизвестных, пытавшихся пробраться в женский монастырь в центре Москвы
3 сентября 2017 г. | Время публикации 16:59 | Последние изменения 18:44
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих неизвестных, которые попытались проникнуть на территорию Покровского ставропигиального женского монастыря на улице Таганская в центре столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестные нарушают общественный порядок. Прибывшие на место полицейские задержали троих нарушителей, которые были доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства", - отметили в ведомстве.

Источник агентства в правоохранительных органах, в свою очередь, уточнил, что задержанные пытались попасть на территорию женского монастыря. Прибывшим на место сотрудникам полиции они представились как паломники.
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