Полиция задержала троих неизвестных, пытавшихся пробраться в женский монастырь в центре Москвы Рубрики: Происшествия

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"На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестные нарушают общественный порядок. Прибывшие на место полицейские задержали троих нарушителей, которые были доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства", - отметили в ведомстве.



Источник агентства в правоохранительных органах, в свою очередь, уточнил, что задержанные пытались попасть на территорию женского монастыря. Прибывшим на место сотрудникам полиции они представились как паломники. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих неизвестных, которые попытались проникнуть на территорию Покровского ставропигиального женского монастыря на улице Таганская в центре столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД."На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестные нарушают общественный порядок. Прибывшие на место полицейские задержали троих нарушителей, которые были доставлены в отделение для дальнейшего разбирательства", - отметили в ведомстве.Источник агентства в правоохранительных органах, в свою очередь, уточнил, что задержанные пытались попасть на территорию женского монастыря. Прибывшим на место сотрудникам полиции они представились как паломники.



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