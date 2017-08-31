Полиция сорвала предвыборную агитацию двум кандидатам в мундепы из района Печатники

30 августа 2017 г. Оппозиционера избили на предвыборной встрече единороссов с жителями Лосиноостровского района

Присутствовавшему на встрече неизвестному мужчине не понравилось, что мероприятие снималось на камеру, и он начал угрожать оператору. Оппозиционер Андрей Улинкин решил заступиться за журналиста, но в итоге попал в травмпункт.