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Полиция сорвала предвыборную агитацию двум кандидатам в мундепы из района Печатники
3 сентября 2017 г. | Время публикации 13:15 | Последние изменения 13:18
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Накануне полиция задержала кандидатов в муниципальные депутаты по столичному району Печатники Юлию Живцову и Максима Мотина во время установки агитационного куба. Мотин на своей странице в Facebook подчеркнул, что агитация велась по правилам, а вот представители правоохранительных органов нарушили "с десяток законов". Спустя несколько часов кандидатов отпустили, но отказались при этом предоставить хоть какие-нибудь бумаги, подтверждающие факт задержания.

"Шесть сотрудников полиции вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями в Печатниках, задерживали меня и Юлю за абсолютно законную агитацию. Нас держали три часа за решеткой. За эти три часа каждый из них подходил к нам, говорил, что "я, если честно, не вижу повода для задержания, вас отпустят, но вы главное дальше не жалуйтесь". Вот они на полном серьезе думают, что можно взять, задержать людей, которые агитируют, я и вовсе депутат, а потом поговорить по-доброму и мы типа должны их полюбить?" - возмутился Мотин.



Напомним, в начале недели неизвестный мужчина напал на кандидата от Партии роста на муниципальных выборах в Москве Андрея Улинкина. Инцидент произошел во время встречи кандидатов от "Единой России" с горожанами в Бабушкинском парке, куда Улинкин пришел в качестве местного жителя. Оппозиционер получил удар по голове и оказался в травмпункте.
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