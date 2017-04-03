Мэрия отклонила сомнительный проект реставрации станции метро "Аэропорт"

3 апреля 2017 г. Реставрация грозит превратить станцию метро "Аэропорт" в новодел

Департамент культурного наследия намерен согласовать реставрацию вестибюлей станции "Аэропорт", что грозит утратой уникального исторического оформления. К тому же, фирма причастна к другим спорным проектам.