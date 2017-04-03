Мэрия отклонила сомнительный проект реставрации станции метро "Аэропорт"

Департамент культурного наследия Москвы отклонил проект реставрации станции метро "Аэропорт", вызвавший опасение
градозащитников. Еще в понедельник Мосгорнаследие в устной форме сообщило об этом представителям "Архнадзора", сообщается в блоге движения
.
4 апреля в акте
государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Мосгорнаследия, появились правки. В графе, где до этого сообщалось, что экспертиза согласна с проектом, говорится, что он отклонен. Это подтвердили агентству "Москва"
в пресс-службе ведомства.
Проектировщика, ООО "Бюро А 495", уведомили об отказе еще 24 марта. Предложенные проектные решения не соответствуют требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия, уточнили в пресс-службе. Иная документация по станции метро "Аэропорт" в Мосгорнаследие не поступала и не согласовывалась.
Накануне представители движения "Архнадзор" сообщили, что Мосгорнаследие намерено согласовать проект реставрации и приспособления вестибюлей станции метро "Аэропорт", который предусматривает практически полное уничтожение подлинного декоративного оформления 1938 года. Создатели проекта предлагали полностью заменить каменную облицовку вестибюлей под предлогом сколов, трещин и поверхностных дефектов, частичное уничтожение хорошо сохранившихся деревянных касс с латунными перегородками. Вместо латунных деталей предлагалось "воссоздать" деревянные без обоснования такого решения. По мнению градозащитников, в результате такой реставрации вестибюли и перроны станции распались бы на три чужеродных элемента.
Проект реставрации принадлежит ООО "Бюро А495", шесть аналогичных проектов которого были ранее отклонены. В них предлагался демонтаж уникального мрамора на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии, полное уничтожение облицовки вестибюля и перронного зала на станции "Белорусская"-кольцевая, реставрация и приспособление вестибюлей станций "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции", "Охотный ряд" и "Кропоткинская".
Градозащитников также беспокоит судьба десятков станций Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линий, акты экспертизы по которым еще не публиковались. Среди них "Красные ворота", "Арбатская" и "Новослободская". Контракт на разработку проектов реставрации 30 станций-памятников заключен с ООО "Промтрансниипроект", субподрядчиком которого является ООО "Бюро А495".