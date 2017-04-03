]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
4
апреля
pda
Поиск
Архив

Мэрия отклонила сомнительный проект реставрации станции метро "Аэропорт"
4 апреля 2017 г. | Время публикации 14:57 | Последние изменения 17:14
Рубрики: Архитектура, Метрополитен  
Сюжет: Список архитектурных потерь Москвы пополняется
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Департамент культурного наследия Москвы отклонил проект реставрации станции метро "Аэропорт", вызвавший опасение градозащитников. Еще в понедельник Мосгорнаследие в устной форме сообщило об этом представителям "Архнадзора", сообщается в блоге движения.

4 апреля в акте государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Мосгорнаследия, появились правки. В графе, где до этого сообщалось, что экспертиза согласна с проектом, говорится, что он отклонен. Это подтвердили агентству "Москва" в пресс-службе ведомства.

Проектировщика, ООО "Бюро А 495", уведомили об отказе еще 24 марта. Предложенные проектные решения не соответствуют требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия, уточнили в пресс-службе. Иная документация по станции метро "Аэропорт" в Мосгорнаследие не поступала и не согласовывалась.

Накануне представители движения "Архнадзор" сообщили, что Мосгорнаследие намерено согласовать проект реставрации и приспособления вестибюлей станции метро "Аэропорт", который предусматривает практически полное уничтожение подлинного декоративного оформления 1938 года. Создатели проекта предлагали полностью заменить каменную облицовку вестибюлей под предлогом сколов, трещин и поверхностных дефектов, частичное уничтожение хорошо сохранившихся деревянных касс с латунными перегородками. Вместо латунных деталей предлагалось "воссоздать" деревянные без обоснования такого решения. По мнению градозащитников, в результате такой реставрации вестибюли и перроны станции распались бы на три чужеродных элемента.

Проект реставрации принадлежит ООО "Бюро А495", шесть аналогичных проектов которого были ранее отклонены. В них предлагался демонтаж уникального мрамора на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии, полное уничтожение облицовки вестибюля и перронного зала на станции "Белорусская"-кольцевая, реставрация и приспособление вестибюлей станций "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции", "Охотный ряд" и "Кропоткинская".

Градозащитников также беспокоит судьба десятков станций Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линий, акты экспертизы по которым еще не публиковались. Среди них "Красные ворота", "Арбатская" и "Новослободская". Контракт на разработку проектов реставрации 30 станций-памятников заключен с ООО "Промтрансниипроект", субподрядчиком которого является ООО "Бюро А495".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Реставрация грозит превратить станцию метро "Аэропорт" в новодел
3 апреля 2017 г.
Реставрация грозит превратить станцию метро "Аэропорт" в новодел
Департамент культурного наследия намерен согласовать реставрацию вестибюлей станции "Аэропорт", что грозит утратой уникального исторического оформления. К тому же, фирма причастна к другим спорным проектам.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
4.04.2017   23:22
0
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 4 апреля 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>