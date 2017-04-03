Собянин рассказал в Госдуме, как будут сносить московские хрущевки, и получил замечания

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4 апреля 2017 г. СМИ заподозрили мэрию в вербовке пропагандистов сноса хрущевок

В социальных сетях неизвестные организации пытаются заручиться поддержкой сноса хрущевок от реальных людей, гарантируя улучшение жилищных условий. Однако на деле в "стратегиях" этих организаций лишь размытые обещания.

3 апреля 2017 г. У Госдумы возникли вопросы к переселению москвичей из сносимых пятиэтажек

27 марта 2017 г. В программу сноса хрущевок попадет более 500 кварталов на востоке, юго-востоке и севере Москвы