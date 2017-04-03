Собянин рассказал в Госдуме, как будут сносить московские хрущевки, и получил замечания

Вопрос о реновации московских хрущевок обсуждается
сегодня на расширенном заседании совета Госдумы с участием мэра столицы Сергея Собянина. Трансляция ведется на сайте Госдумы
. Градоначальник попросил поддержать законопроект о реновации жилого фонда Москвы.
Собянин пояснил, что по нынешнему законодательству нужно дождаться, пока дом станет аварийным, а потом уже по аварийному ордеру переселять жителей "куда угодно" по социальным нормативам. "Мы не хотим этого", – подчеркнул мэр Москвы. Авторы поправок предлагают внести изменения в семь федеральных законов, в том числе о статусе Москвы. В частности, московские власти хотят взять на себя принятие решений о реновации конкретных территорий.
Федеральный закон, по словам Собянина, позволит гарантировать предоставление равнозначных квартир в новых домах, с одинаковым числом комнат и жилой площадью не меньше, чем в пятиэтажке, а также более просторными помещениями общего пользования (кухнями, санузлами, коридорами, лоджиями); предоставление новых квартир в том же или соседнем районе в пределах округа; предоставление новых квартир бесплатно, без доплат за большую площадь и в собственность; предоставление очередникам новых квартир с одновременным улучшением жилищных условий.Недостатки программы - Десятки муниципалов Москвы просят отклонить закон
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что затягивать программу реновации недопустимо. "Нам необходимо сделать все, чтобы программа реновации была прозрачной и открытой для всех москвичей, чтобы люди понимали, что их права защищены, и это сделано на федеральном уровне", – сказал Володин. Для властей Москвы должны быть "созданы условия, позволяющие в более короткие сроки решать эту задачу, потому что эта задача имеет определенные сроки", добавил спикер.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская указала на ряд недостатков в предлагаемых поправках. По ее словам, есть "серьезнейшая радикальная недоработка", и если их не исправить, "нам придется встретиться в Конституционном суде". Она обратила внимание на то, что в документе не прописано, в какой район будут переселяться очередники и социальные наниматели. Указывается лишь, что жилье будет предоставляться по социальным нормам. Хованская также настояла на том, чтобы жителям сносимых домов возвращали взносы на капремонт
.
Мэр Москвы, выступая на открытии расширенного заседания, заявил, что сейчас 92% жителей переселяются в те же районы, 4% – в соседние, 4% – в другие районы по согласованию с жителями. Такие принципы, по его словам, сохранятся и в новой программе реновации. Он также заявил, что "можно годами судиться с одним-двумя гражданами, которые по тем или иным причинам не хотят переселяться", но в таком случае программа, по его словам, никогда не будет реализована.Какие дома попадут под снос
Списков домов, которые попадут в новую программу реновации пятиэтажек в Москве, не существует, заявил Сергей Собянин. "Сегодня в соцсетях, в СМИ появляются самые различные предположения
, публикуются разные списки. Сразу скажу, что они ничего общего с действительностью не имеют", – подчеркнул мэр. Он разъяснил, по какой схеме дома будут включать в программу реновации.
До 1 мая планируется составить предварительный список сносимых домов на основании обращений жителей, их жалоб, сведений департамента капитального ремонта, муниципальных депутатов, управ и префектур. Затем пройдет поквартирное голосование. Жильцы каждой квартиры смогут высказать свое мнение в течение полутора месяцев. По словам Собянина, система голосований отработана в "Активном гражданине".
Те, кто не пользуется этим ресурсом, сможет проголосовать в многофункциональных центрах. Жители, не нашедшие своего дома в списке, могут потребовать его включения в программу сноса. "Никакого "коврового сноса", ни сплошного включения без учета мнения жителей не будет. Это полностью исключено", – подчеркнул мэр.
Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал, что в программу реновации могут попасть более 500 кварталов
на востоке, юго-востоке и севере Москвы, где сосредоточено больше всего домов 1957-1968 годов постройки. РБК со ссылкой на замглавы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олега Сороку, префектов Западного и Северо-Восточного округов сообщал, что новая волна сноса пятиэтажек может начаться с панельных домов серий I-510, 511 и 515
.Денежная компенсация или земля
Социальные наниматели жилья в хрущевках при переселении смогут получить квартиры в собственность. Рыночная стоимость нового жилья, по словам Собянина, будет на 25-30 процентов выше стоимость квартир в сносимом доме. Мэр также пообещал обеспечить переселенцев социальной инфраструктурой – поликлиниками, больницами, детскими садами и школами. Без этой части "мы просто не представляем реализацию программу реновации", подчеркнул Собянин.
Собянин добавил, что жильцы домов, подлежащих сносу, смогут при желании получить денежную компенсацию или земельный участок. "Прописывать четко, что мы готовы предоставить земельный участок, не нужно, но вариативность по договоренности с гражданином вполне может быть", – сказал он. Владельцам нежилых помещений в сносимых домах будут предлагать рыночную компенсацию либо другие помещения на выбор.
Госдума рассмотрит пакет законопроектов о реновации жилищного фонда Москвы 19 апреля. Над законопроектами будут работать четыре комитета Госдумы во главе с председателем комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. В рабочую группу войдут представители Москвы и депутаты всех парламентских фракций Госдумы. Перед вторым чтением планируется провести расширенные парламентские слушания, в которых примут участие также эксперты и представители общественности.