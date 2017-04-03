Около 10% столичных новостроек не могут продать уже два года Рубрики: Недвижимость

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По оценкам экспертов, на первичном рынке старой Москвы продается 2,5 тысячи квартир и апартаментов более чем в 20 проектах, которые были сданы в эксплуатацию еще до начала 2015 года, около двух третей нераспроданной жилплощади относится к сегменту бизнес-класса. Это примерно 8,3% совокупного предложения на рынке новостроек столицы. Отмечается, что во второй половине 2015 года на рынок стали активно выходить проекты комфорт-класса, которые перетянули на себя



Три четверти такого нераспроданного предложения сосредоточено на юге и юго-западе В Южном округе есть проекты как комфорт-, так и бизнес-класса, которые из-за неудачной локации или непродуманных планировок продаются очень медленно. В данном округе есть и масштабные завершенные проекты, в которых до сих пор продано только 80% лотов. А на юго-западе "остатки" представляют собой в основном неликвидные квартиры в проектах бизнес-класса.



По словам экспертов, "остатки" в проектах, завершенных до 2015 года, еще долгое время не будут раскупаться ввиду высокой конкуренции между застройщиками на рынке и большим объемом предложения как в строящихся проектах, так и в сданных относительно недавно. Учитывая, что снижать обороты застройщики не намерены, средняя стоимость московских "квадратов" уменьшается, а новым фактором снижения может стать программа сноса пятиэтажек, благодаря которой появятся новые площадки под строительство. Как предполагается, через три года средняя стоимость "квадрата" составит 140 тысяч рублей, что на 20 процентов ниже нынешних цен.



Снижаются цены и на вторичном рынке, где на спрос негативно повлияли ожидания покупателей в отношении дальнейшего снижения ипотечных ставок и появление качественных новостроек. А укрепление рубля негативно сказалось на накоплениях потенциальных покупателей, которые привыкли хранить сбережения в твердой валюте, при этом доходы рядовых граждан продолжают снижаться. По оценке компании "Финэкспертиза", на среднюю зарплату москвича в 77,8 тысячи рублей можно приобрести только полметра во вторичной квартире стоимостью 152,3 тысячи рублей за квадратный метр.



Параллельно растет размер предоставляемых скидок при покупке готового жилья. За 2016 год дисконт вырос более чем вдвое: с 2–3% до 5–8%, сообщили в Est-a-tet. Доля сделок, заключаемых со скидками, за тот же период увеличилась еще заметнее - с 35% до 80%. По данным "Инком-недвижимость", в прошлом месяце со скидкой было продано 84% московских квартир: скидки не предоставлялись только на квартиры, которые изначально выставлялись на рынок по ценам ниже рыночных. А средний срок экспозиции вторичного жилья за 2016 год увеличился в два раза - до четырех месяцев. При этом наиболее востребованными становятся небольшие



На формирование средних цен сегодня оказывают влияние рыночный спрос на типы домов в каждом округе, структура жилого фонда и конкуренция в округе со стороны новостроек: там, где конкуренция между первичным и вторичным рынком ощущается особенно остро, девелоперам приходится снижать цены. По мнению специалистов, низкокачественное готовое жилье не востребовано у сегодняшнего покупателя и проигрывает в борьбе с новостройками и качественными объектами вторичного рынка. Поэтому столичные "квадраты" в старых домах, скорее всего, будут дешеветь и дальше.



Более 2,5 тысяч квартир в новостройках Москвы не раскупаются более двух лет. Труднее всего девелоперам продать квартиры бизнес-класса, расположенные на юге столицы: из-за активного ввода в эксплуатацию новых ЖК в Москве возможно затоваривание рынка, а цены на "квадраты" продолжат снижение. Об этом пишет "Московский комсомолец" По оценкам экспертов, на первичном рынке старой Москвы продается 2,5 тысячи квартир и апартаментов более чем в 20 проектах, которые были сданы в эксплуатацию еще до начала 2015 года, около двух третей нераспроданной жилплощади относится к сегменту бизнес-класса. Это примерно 8,3% совокупного предложения на рынке новостроек столицы. Отмечается, что во второй половине 2015 года на рынок стали активно выходить проекты комфорт-класса, которые перетянули на себя часть покупательского спроса Три четверти такого нераспроданного предложения сосредоточено на юге и юго-западе В Южном округе есть проекты как комфорт-, так и бизнес-класса, которые из-за неудачной локации или непродуманных планировок продаются очень медленно. В данном округе есть и масштабные завершенные проекты, в которых до сих пор продано только 80% лотов. А на юго-западе "остатки" представляют собой в основном неликвидные квартиры в проектах бизнес-класса.По словам экспертов, "остатки" в проектах, завершенных до 2015 года, еще долгое время не будут раскупаться ввиду высокой конкуренции между застройщиками на рынке и большим объемом предложения как в строящихся проектах, так и в сданных относительно недавно. Учитывая, что снижать обороты застройщики не намерены, средняя стоимость московских "квадратов" уменьшается, а новым фактором снижения может стать программа сноса пятиэтажек, благодаря которой появятся новые площадки под строительство. Как предполагается, через три года средняя стоимость "квадрата" составит 140 тысяч рублей, что на 20 процентов ниже нынешних цен.Снижаются цены и на вторичном рынке, где на спрос негативно повлияли ожидания покупателей в отношении дальнейшего снижения ипотечных ставок и появление качественных новостроек. А укрепление рубля негативно сказалось на накоплениях потенциальных покупателей, которые привыкли хранить сбережения в твердой валюте, при этом доходы рядовых граждан продолжают снижаться. По оценке компании "Финэкспертиза", на среднюю зарплату москвича в 77,8 тысячи рублей можно приобрести только полметра во вторичной квартире стоимостью 152,3 тысячи рублей за квадратный метр.Параллельно растет размер предоставляемых скидок при покупке готового жилья. За 2016 год дисконт вырос более чем вдвое: с 2–3% до 5–8%, сообщили в Est-a-tet. Доля сделок, заключаемых со скидками, за тот же период увеличилась еще заметнее - с 35% до 80%. По данным "Инком-недвижимость", в прошлом месяце со скидкой было продано 84% московских квартир: скидки не предоставлялись только на квартиры, которые изначально выставлялись на рынок по ценам ниже рыночных. А средний срок экспозиции вторичного жилья за 2016 год увеличился в два раза - до четырех месяцев. При этом наиболее востребованными становятся небольшие однокомнатные квартиры , особенно рядом со станциями метро: на них в прошлом месяце пришлось 42% всех сделок.На формирование средних цен сегодня оказывают влияние рыночный спрос на типы домов в каждом округе, структура жилого фонда и конкуренция в округе со стороны новостроек: там, где конкуренция между первичным и вторичным рынком ощущается особенно остро, девелоперам приходится снижать цены. По мнению специалистов, низкокачественное готовое жилье не востребовано у сегодняшнего покупателя и проигрывает в борьбе с новостройками и качественными объектами вторичного рынка. Поэтому столичные "квадраты" в старых домах, скорее всего, будут дешеветь и дальше.



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