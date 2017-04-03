На уволенного директора московского парка "Фили" завели два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями Рубрики: Экология

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Уголовные расследования были начаты после проверок межрайонной природоохранной прокуратуры двух парков - "Фили" и "Лианозовский". Сотрудники надзорного ведомства установили, что Хубиев в течение длительного периода заключал контракты на проведение работ с компаниями-подрядчиками. Свои обязательства организации не выполняли, что не мешало экс-директору парка оплачивать договоры в полном объеме.



В отношении Хубиева возбуждены два дела по частям 1 и 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того, прокурор внес в адрес руководителя Департамента культуры Москвы представления об устранении нарушений закона в указанных парках. Вскоре после этого трудовой договор мэрии с Хубиевым был расторгнут.



Хубиев возглавлял парк "Фили" с 1 марта 2016 года. Несколько месяцев назад, в интервью ТАСС, он рассказал, что прошлое руководство оставило ему "много проблемных договоров и долгов", но ему вместе с командой помощников удалось выправить ситуацию. "Главным в своей работе считаю держать руку на пульсе, быть в курсе всего, что происходит на вверенных мне территориях и объектах, анализировать информацию и принимать решения, способствующие развитию и процветанию наших парков", - отметил Хубиев.



В ходе интервью речь также зашла о массовом сносе незаконных построек на территории парка, который начался в конце ноября 2016 года. Хубиев подчеркнул, что коммерческая компания в начале 2000-х незаконно возвела в парке постройки без наличия градостроительной документации, разрешения на строительство и оформления разрешенного использования земли. "Я планирую не оставлять данный вопрос и решить его до конца", - подчеркнул бывший директор "Фили".



Отметим, что директор в парке "Фили" меняется едва ли не каждый год. До декабря 2015 года его возглавлял Сергей Болдырев, затем на это место был назначен Павел Стрижов, бывший руководитель парка "Петровский". С приходом Стрижова в парке Бывший директор столичного парка "Фили" Расул Хубиев стал фигурантом двух уголовных дел о злоупотреблении полномочиями. По версии правоохранителей, Хубиев израсходовал более 11 миллионов рублей на благоустройство территории парка, но работы в конечном счете так и не были выполнены, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры РФ.Уголовные расследования были начаты после проверок межрайонной природоохранной прокуратуры двух парков - "Фили" и "Лианозовский". Сотрудники надзорного ведомства установили, что Хубиев в течение длительного периода заключал контракты на проведение работ с компаниями-подрядчиками. Свои обязательства организации не выполняли, что не мешало экс-директору парка оплачивать договоры в полном объеме.В отношении Хубиева возбуждены два дела по частям 1 и 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того, прокурор внес в адрес руководителя Департамента культуры Москвы представления об устранении нарушений закона в указанных парках. Вскоре после этого трудовой договор мэрии с Хубиевым был расторгнут.Хубиев возглавлял парк "Фили" с 1 марта 2016 года. Несколько месяцев назад, в интервью ТАСС, он рассказал, что прошлое руководство оставило ему "много проблемных договоров и долгов", но ему вместе с командой помощников удалось выправить ситуацию. "Главным в своей работе считаю держать руку на пульсе, быть в курсе всего, что происходит на вверенных мне территориях и объектах, анализировать информацию и принимать решения, способствующие развитию и процветанию наших парков", - отметил Хубиев.В ходе интервью речь также зашла о массовом сносе незаконных построек на территории парка, который начался в конце ноября 2016 года. Хубиев подчеркнул, что коммерческая компания в начале 2000-х незаконно возвела в парке постройки без наличия градостроительной документации, разрешения на строительство и оформления разрешенного использования земли. "Я планирую не оставлять данный вопрос и решить его до конца", - подчеркнул бывший директор "Фили".Отметим, что директор в парке "Фили" меняется едва ли не каждый год. До декабря 2015 года его возглавлял Сергей Болдырев, затем на это место был назначен Павел Стрижов, бывший руководитель парка "Петровский". С приходом Стрижова в парке начались массовые увольнения : сотрудникам заявили, что они некомпетентны, хотя у бывшего руководства претензий к ним не было. Бывший замдиректора "Филей" Лариса Ершова тогда предположила, что команду парка "Фили" сменили в связи с планами по развитию присоединенных к нему 11 территорий.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 марта 2015 г. Сотрудники парка "Фили" сообщили о массовых увольнениях

После ухода бывшего директора парка четырех его заместителей и еще пятерых человек заставили уйти, рассказала экс-сотрудница "Филей". Один из уволенных обратился в прокуратуру и подал иск в суд против нового руководства.

